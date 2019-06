Candidato presidencial de Uruguay dijo que "Mercosur es una linda idea que no funciona"

El candidato a presidente de Uruguay, Juan Sartori, se manifestó en contra del Mercosur en línea con la postura del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro con quien se reunión hace algunos meses atrás.

Sartori es un empresario multimillonario y yerno del magnate ruso Dimitri Rybolvlev que vivió más tiempo en el exterior que en su país y competirá en la interna del Partido Nacional que realizarán el próximo domingo 30 de junio.

LA TARJETA MEDICFARMA SERÁ REALIDAD. Sabemos cómo lograrlo. No gastaremos tiempo escuchando a quienes solo saben criticar. Lo haremos luchando para que cada jubilado tenga la vida que merece. pic.twitter.com/j363ftsNok — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) June 17, 2019

En ese contexto, en declaraciones al diario Estadao de San Pablo, Sartori que "para mí el Mercosur es una idea linda que no funciona, Argentina impuso barreras tarifarias que perjudicaron a las exportaciones de muchas industrias uruguayas, ellos nos tienen de rehenes, este no es el espíritu del bloque sudamericano". "Quiero tornar al Mercosur más flexible, y Bolsonaro ya ha dicho que está yendo por ese camino que en mi opinión es el ideal. Uruguay es un país pequeño que tiene que tener flexibilidad", sostuvo. A su vez, Sartori señaló: "Me gusta el ejemplo de Suiza que tiene más de 120 acuerdos comerciales bilaterales con otros países".

Entre las propuestas de campaña de Sartori se destaca la tarjeta Medicafirma para que los jubilados y pensionados reciban dinero y que será implementada solo si Sartori es electo. La medida fue considerada de populista y demagoga.

Hace cinco meses, Sartoi se reunió con Bolsonaro en el Foro Económico Global de Davos y respaldó una reforma profunda del Mercosur que incluye la posible eliminación de la cláusula que impide a Brasil firmar acuerdos de libre comercio bilaterales, sin el aval de los otros integrantes del grupo sudamericano.



Además, el presidente brasilero le dijo: "A ver si usted saca a la izquierda" de Uruguay, gobernado por el Frente Amplio desde el 2004. Las elecciones generales se celebrarán el 27 de octubre.