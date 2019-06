No hubo acuerdo y las cooperativas ratificaron el acampe frente a la Municipalidad: "Hace falta más voluntad"

Finalmente, no hubo acuerdo entre el Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon y las cooperativas que desarrollan un acampe en las puertas del Palacio Comunal en el que protestan por la generación de políticas de trabajo para los integrantes de las organizaciones, por lo que resolvieron continuar con la medida de fuerza por tercer día consecutivo.

Representantes de CTA de los Trabajadores, Barrios de Pie, la cooperativa Nueva Esperanza, Votamos Luchar, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el frente barrial de la CTA mantuvieron un encuentro en el segundo piso de la Municipalidad durante la tarde del miércoles con el secretario privado Hernán Tillous para destrabar el conflicto, aunque finalmente no hubo acuerdo. Desde las organizaciones sociales aseguraron que no levantarán el acampe hasta que no exista una oferta más concreta.

En diálogo con 0223, Agustín Calamante, del frente barrial de la CTA, aseguró que notaron un acercamiento entre las partes, aunque por el momento es escaso. "Vemos un principio de acuerdo, pero la realidad es que nos parecen insuficientes algunas propuestas que hacen desde el Ejecutivo", expresó. En este contexto, el líder barrial indicó "hace falta un poco más de voluntad para poder resolver la problemática".

Asimismo, Rodrígo Hernández, de Barrios de Pie, señaló como un problema la falta de acuerdo entre el Gobierno de Carlos Arroyo y Juntos por el Cambio en el armado de las listas de cara a las próximas elecciones. "Hace tiempo que los tres estamentos están bien despegados, la Municipalidad, la Provincia y la Nación. Entendemos que la propuesta que nos hacen hoy es poco clara, nos dicen que va a haber trabajo, pero no nos dicen cuándo ni cómo, cuáles son las tareas asignadas. Es insuficiente lo que nos ofrecen. La medida sigue en pie hasta que no mejoren la propuesta o sean más claros en lo que planteamos", sostuvo.

Por su parte, Paola Tournoud, de la Cooperativa La Nueva Esperanza, manifestó que las bajas temperaturas que azotan a Mar del Plata en los últimos días no son un impedimento pese al desgaste que conlleva. "Está bravo para estar afuera por el frío que hace, pero los compañeros permanentemente deciden continuar con el acampe hasta que el Gobierno Nacional tome una solución sobre el tema. No vamos a levantar la medida hasta que tengamos un principio de respuestas reales", subrayó.

Desde el pasado lunes alrededor de mil manifestantes de más de 20 organizaciones sociales y cooperativas llevan adelante un acampe en reclamo a la generación de políticas de trabajo, planes de vivienda, aumento en los cupos de los programas de alimentos y urbanización para los sectores más vulnerables de Mar del Plata, manteniendo así cortado el tránsito vehicular en la Avenida Luro, Hipólito Yrigoyen y La Rioja.