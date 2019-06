Pulti: "Pensar que se elegirá un intendente por arrastre es subestimar a los marplatenses"

El exintendente Gustavo Pulti se puso el traje de candidato y comenzó a recorrer diferentes sectores sociales para juntar adhesiones que le permitan volver a gobernar la ciudad. De esta manera, junto a Horacio Taccone visitó una planta industrial de carpintería que cumplió 128 años y manifestó que "debe reeditar el compromiso con el desarrollo económico e industrial de Mar del Plata".

En este marco, el precandidato de Acción Marplantese dialogó con 0223 Radio y dijo que "la polarización es la apuesta de los que no piensan a Mar del Plata como un proyecto principal, sino como un furgón de cola de una lista nacional". "Los que pensamos a Mar del Plata como una prioridad recurrimos a los vecinos y la historia de la ciudad", agregó.

En la misma línea, Pulti sostuvo que "Mar del Plata nunca fue llevada de las narices y pensar que se elegirá un intendente por arrastre es subestimar a los marplatenses". "Antes existieron acuerdos nacionales con proyectos locales, ahora propusimos una primaria y un programa para toda la oposición y nos respondieron con un ofrecimiento para un cargo nacional", disparó el líder de Acción Maplatense ante la consulta sobre la posición que tomará a nivel nacional.

Encuentro con los vecinos de Barrio Santa Rosa de Lima. Volver a ver el Estado municipal en el barrio: prender las luces, arreglar las calles, cuidar la plaza. Más políticas de capacitación y empleo. #DialogoMDP pic.twitter.com/j8Krn5uC7v — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) June 26, 2019

En ese sentido, Pulti señaló que "nuestro proyecto es por y para los marplatenses, es bordar un conjunto de iniciativas relacionadas con el trabajo, la producción, salud, seguridad democrática, educación y cultura según la perspectiva de cada vecino. "En 2007 llegamos de esta forma al gobierno, por eso hay que ratificarle la confianza a los vecinos ". "Los marplatenses son gente de lucha y experiencia, por eso podemos poner en practica este programa y entendernos con la nación y el mundo". añadió.

Pulti insistió en este punto y enfatizó que "los que creen que los marplatenses tienen que taparse la boca y acatar disposiciones de organización hechas desde un poder ajeno, lo que hace es impedir que se despliegue". "Tenemos que retomar el camino que habíamos iniciado", aseveró.

Por último, Gustavo Pulti criticó al gobierno de Carlos Arroyo y aseguró que "el gobierno deja como enseñanzas que el conflicto no es proyecto y que cuando te dicen que hay un plan secreto significa que no saben nada". "La improvisación provoca daños, la ciudad no se conduce sin experiencia y sin equipos, llegar el gobierno sin proyecto es hacerle perder el tiempo a todo el mundo", finalizó.