Luego de las dos horas que se tomaron las partes para seleccionar los 12 jurados titulares y 6 suplentes que definirán si Noel Budeguer es culpable o no del delito de homicidio en grado de tentativa y tras las directivas que dio el juez Jorge Peralta, el acusado de balear a su pareja y matar al perro declaró en la apertura del debate.

Tras los alegatos de apertura de las partes, el sujeto de 28 años dijo que esperó mucho tiempo para estar en el lugar y contar lo que pasó esa madrugada en la casa ubicada en el barrio Colinas de Peralta Ramos. "No soy un delincuente, no soy una mala persona. Siempre amé a Micaela, nunca le levanté la mano ni le falté el respeto", señaló.

El joven -que permanece detenido en la Unidad Penal 15 de Batán- recordó que esa noche consumió marihuana junto a Micaela López y que cuando ella se acostó él se quedó leyendo y fumando. "Tengo el recuerdo de sentir voces, de pensar que los perros eran demonios y de ahorcar a la perra -Nina- en la casa", sostuvo en sintonía con lo que declaró en su momento ante el fiscal Alejandro Pelegrinelli.

El imputado de homicidio en grado de tentativa contó que tomó el arma que guardaban en la habitación, volvió a dispararle a la perra -que ya estaba muerta- y que Micaela le dijo que la dejara salir. "No puedo matarte le dije y me disparé en la cabeza.

Las partes estuvieron de acuerdo en la mecánica de los hechos y que el imputado primero se efectuó un disparo antes de volver a gatillar el arma y herir gravemente a su pareja.

Control, violencia y droga

Ante las preguntas de la abogada defensora Patricia Stadler, el joven descartó vehementemente haber ejercido control alguno sobre su pareja y dijo que si hubiera existido algún hecho de violencia ella se lo habría contado a su familia o sus amigas.

Tras ratificar que la víctima había realizado varios viajes sola y que ello no era motivo de celos, Budeguer respondió no saber cuál fue el destino del dinero que tenían ahorrado en una cuenta en común, como así tampoco las pertenencias que quedaron en la casa de la calle Aguado al 1700.

Pelegrinelli pidió más detalles acerca de los momentos en que comenzó a leer y sentirse mal, además de pedir otras precisiones sobre qué lo llevó a decir que no podía matarla. "Usted lo pregunta desde el sentido común, yo no estaba bien ahí, no se por qué lo dije", respondió.

El representante del particular damnificado hizo hincapié en el consumo de marihuana que la pareja compartía, la cantidad de veces que lo hacían y de qué manera la obtenían tras considerar que existieron contradicciones entre su declaración original y la presentada en el debate.

Budeguer dijo que nunca le impidió a Micaela salir de la casa y que no recordaba en qué momento obtuvo el arma con la que le disparó a la perra antes de herirse. Ante las preguntas del abogado Sergio Sosa Ortega respondió no saber cómo Micaela salió de la casa antes de qué la policía llegara y lo aprehendiera.