Un censo del Municipio enciende malestar en feriantes de Plaza Rocha: "Quieren invisibilizarnos"

El malestar de los feriantes de Plaza Rocha, que desde hace tiempo mantienen una relación tirante con el Municipio, se renovó en las últimas horas después de un censo con el que avanzó Inspección General. La crítica surge porque afirman que no hubo ningún aviso previo, por lo que se acusa una intención de "querer reducir" el número de vendedores que verdaderamente se desempeña en el lugar.

Vanesa Córdoba, una de las referentes del grupo de trabajadores, lamentó que el Gobierno "no pretenda contemplar a muchos compañeros que hay en la plaza". "Nosotros estamos pensando en qué agujero lo van a meter cuando les tengan que decir que no tienen trabajo. Pero vamos a luchar para que todos tengan su permiso", garantizó.

El censo era un reclamo que pedían desde hace tiempo los feriantes, y ahora aparece como una de las primeras acciones que definió Evangelina Tedrós, la hija de la pareja del Intendente Carlos Arroyo, quien hace pocos días se puso al frente de la Subsecretaría de Inspección General. Sin embargo, bajo esta metodología, Córdoba sostuvo a 0223 que el relevamiento "termina siendo algo negativo cuando debería ser positivo".

Alejandra Díaz, otra de las referentes, explicó que algunos feriantes de la tercera edad que tradicionalmente concurrían a Plaza Rocha ahora se ven con fuertes dificultades, a partir de las últimas restricciones que impuso el Municipio en la modalidad venta, prohibiendo el uso de gazebos o mesas para la colocación de artículos.

"Hay compañeros que no están viniendo porque los están haciendo trabajar de una manera que no es la condición que uno pretende. Si Arroyo trabajara sin escritorio y sin silla, no sé qué pasaría. Nosotros no estamos tirados ahí porque nos gusta", aclaró, y agregó: "Si la Municipalidad nos ofrece otra alternativa, vamos a escucharlos. Pero no nos ofrecen nada. Nos están invisibilizando".

En diálogo con este medio, Díaz aseguró que las ventas bajaron de una manera "terrible" y también dijo que hay un nuevo conflicto con las autoridades municipales porque afirmó que buscan reducir aún más el espacio de venta en cada puesto.

"Ahora es de tres metros pero dicen que tiene que ser de dos porque está establecido en una ordenanza que todavía no vimos. Hasta que no vengan con la ordenanza, no vamos a achicar nada. No sé qué pretende Arroyo pero no nos vamos a quedar quietos ni callados", apuntó.

Bajo esta misma tónica, la referente de los feriantes aseguró que "peleará" por sus derechos y no descartó eventuales medidas de fuerza, en caso de sostenerse la postura de la administración municipal. "Vamos a pelear todo a rajatabla. Si tenemos que venir a encadenarnos y venir a la Municipalidad también lo vamos a hacer", apuntó.