Gaspar Gentile: "Uno trata de manejar la ansiedad"

Están en una instancia decisiva, donde todos los jugadores saben que lo más importante es lo grupal por sobre lo personal, pero también hay muchas ganas de ser parte y, por eso, cada vez que el técnico decide la formación, el ánimo no es el mismo si toca estar entre los once o ir al banco. Sin embargo, todos tienen que estar preparados para cuando les toque y eso demostró Gaspar Gentile, titular en gran parte del torneo, que no fue de arranque con Deportivo Madryn pero tuvo que ingresar rápidamente por la lesión de Depetris y fue importante en la victoria de Alvarado que lo depositó en la final.

"La verdad que el grupo está muy bien, después de un año muy duro de trabajo nos merecíamos esto, la gente también, estamos contentos y ahora vamos por todo", aseguró el hombre nacido en Los Quirquinchos. Respecto a su nivel, señaló que "siempre hay que estar preparado, con ganas. Con Madryn, por la mala suerte de un compañero, me tocó entrar rápido y creo que lo hice bien, sirvió para el equipo".

Una de las cosas que se le criticó al equipo de Mauricio Giganti en la temporada, fue la falta de contundencia. Muchas veces, hizo méritos para definir el juego en la primera parte, dejó pasar las chances y luego terminó sufriendo empates o le dieron vueltas partidos que le costaron caro. Entonces, la forma en que liquidó la historia en los 45' iniciales, fue un buen augurio en el momento más caliente del año. "Por ahí antes generábamos las situaciones y lo que nos faltaba era la definición, terminar de concretar, en este partido tuvimos bastante, pudimos hacer alguno más, pero creo que se nos empezó a abrir, esperemos seguir así", se ilusionó Gentile.

Con el salida de Depetris, el rubio se paró como extremo por derecha y Bonetto se corrió un poco al centro, pero no se quedaron estáticos. Incluso en la jugada previa al tercer tanto, se juntó con Molina por izquierda y su gol, con una exquisita definición, también llegó por ese sector. Esa versatilidad, vuelve al "torito" un rival incómodo para los rivales. "El juego que tenemos nosotros no somos de quedarnos quietos en un lugar, no ser estáticos, y nos gusta movernos para no darle referencias fijas a los defensores. A mí me tocó por derecha, después fui más libre por el medio, me sentí cómodo y creo que hice un buen trabajo", analizó.

Deportivo Madryn quedó atrás y el horizonte muestra a San Jorge de Tucumán, un rival al que se enfrentaron en el Pentagonal y que tuvo dos tiempos totalmente opuestos, con una supremacía marplatense en el primero y un segundo favorable a los norteños que empataron y hasta se pudieron ir con los tres puntos. "Es un equipo que juega muy bien, en el primer tiempo acá fuimos muy superiores, hicimos las cosas como para meter 2 ó 3 goles, que no los hicimos y nos empataron. Ahora es una final, son dos partidos distintos, esperemos hacer bien las cosas en la ida, traer un buen resultado y definirlo acá. No perder afuera es el objetivo, si se puede ganar mucho mejor, pero sino un empate sabemos que nos deja bien parado", aseguró, con las experiencias recientes de Sol de Mayo y los chubutenses.

Por último, contó las sensaciones que vivieron en la previa de la semifinal y lo que viene: "Uno trata de manejar la tranquilidad, pero no es fácil, fue una semana en la que estuvimos ansiosos, en mi caso tenía muchas ganas de que llegue el partido, sabiendo lo que nos jugábamos por el club, por la gente. Se nos dio, lo disfrutamos y empezamos a trabajar para lo que viene".