Choque fatal en Juan B. Justo: se presentó el conductor del supuesto vehículo involucrado

"¿El otro auto dónde está?”, pregunta entre sollozos, Héctor Lobera, uno de los dos sobrevivientes del impactante siniestro vial que ocurrió durante la madrugada del miércoles en Juan B. Justo y Boulevard Marítimo. Ese video que trascendió por redes sociales, más el testimonio de algunos testigos, llevo a los investigadores a la búsqueda de un segundo vehículo que pudo estar involucrado en el hecho.

En ese marco, este jueves por la mañana se hizo presente un sujeto en la comisaría novena con su Fiat Uno para quedar a disposición de la Justicia.

Fuentes judiciales consultadas por 0223, señalaron que por el momento no tomaron contacto con esta persona que se presentó de manera espontánea. En principio, se ordenarán pericias sobre el vehículo para determinar si tiene marcas o signos de haber participado de algún siniestro. “Puede ser que resulte imputado o hable en calidad de testigo. Hasta que no esté resuelto eso, no hablará con el fiscal”, señalaron las fuentes consultadas.

En ese sentido, según pudo averiguar este medio, el Fiat Uno no presentaría daños en su carrocería que puedan atribuirse a un choque en el siniestro fatal que se cobrara la vida de Evelyn Juárez, de 26 años, y Julio Emanuel Campos, de 23.

Por lo pronto, el relevamiento de las cámaras de la zona no permiten ver el momento del siniestro, por lo que se desconoce si el otro vehículo tuvo participación y cuál fue el grado. De todos modos, continuará el análisis de las imágenes disponibles para reconstruir los momentos previos al impacto fatal del VW Bora contra el poste de luz.