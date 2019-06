Despidieron a un trabajador y lo quieren indemnizar al 50%: “La empresa no está en crisis”

Representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se concentraron este jueves frente a la puerta de la empresa 8 Bloq, de Magnasco y Elcano, reclamando por el despido de un trabajador. Sostienen que la firma quiere indemnizarlo al 50%, aduciendo estar inmersa en una crisis.

“Lo despidieron con causa, aduciendo que hay falta de trabajo, pero sabemos que están pagando a otros trabajadores horas extras. No vamos a permitir que lo indemnicen al 50%. La empresa no hizo los pasos a seguir, que es una presentación preventiva de crisis, cuestión que no ha demostrado que sea cierta”, afirmó en diálogo con 0223, José Luis Rocha, secretario general de la UOM Mar del Plata.

En ese contexto, el dirigente metalúrgico recordó que este miércoles se presentaron en la empresa, dedicada a la fábrica de cerraduras de seguridad y después de hablar con los trabajadores, se hizo un paro “como señal de protesta”.

“La novedad es que hoy la empresa no abrió sus puertas y por eso el Ministerio le labró un acta de constatación, porque la firma no abrió sus puertas y no dejó entrar a sus trabajadores. Hoy y mañana estaremos acá hasta que se resuelva el conflicto. Las empresas están envalentonadas desde hace un tiempo y es por el Gobierno que hay en este momento”, cerró Rocha.