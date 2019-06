La Palabra Precisa cumple 5 años y lo festeja a lo grande

La Palabra Precisa, el espacio literario virtual ideado para divulgar relatos, cuentos, ensayos y crónicas de escritores locales, nacionales e internacionales, cumple 5 años y lo festeja con una colección de cuentos a cargo de reconocidas autoras.

A 5 años de su nacimiento, La Palabra Precisa celebra su crecimiento con algunas invitadas especiales. Durante el transcurso de junio, todos los viernes, el sitio web actualizará sus contenidos con diferentes textos, algunos inéditos.

En el arranque, el 7 de junio, Fernanda García Lao presentará "Huérfanos en la nieve". A la semana siguiente, el 14, será el turno de la multipremiada Samanta Schweblin, quien presentará "Mariposas". Betina González hará lo propio el 21 con ·"Un solo hombre", mientras que en la última actualización del mes aniversario estará a cargo de Lucía Berlin con "Una noche en el paraíso".

#LaPalabraPrecisa cumple 5 años de actualización semanal y lo festejamos con cuatro cuentos de grandes escritoras. Todos los viernes de junio

7. Fernanda García Lao

14. Betina González

21. Samanta Schweblin

28. Lucía Berlin

A lo largo del año el portal presenta algunas secciones fijas para seguir disfrutando de la buena literatura. Diciembre es el mes de los cuentos de Navidad, mientras que el verano trae las historias de vacaciones. En junio, el mes aniversario, suma el valor agregado de invitados especiales, para que los viernes en La Palabra Precisa sean una puerta imaginaria que conecte al lector con miles de historias nuevas. Y desde julio, el espacio se enriquece con la mirada de escritores locales.

Las autoras

Fernanda García Lao (Mendoza, 1966) fue seleccionada por la Feria Internacional de Libro de Guadalajara 2011 como uno de “los secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana”. Vivió en España desde 1976 hasta 1993. Es escritora, dramaturga y poeta. Publicó las novelas Muerta de hambre (Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes), La perfecta otra cosa, La piel dura, Vagabundas y Fuera de la jaula, así como el libro de cuentos Cómo usar un cuchillo. En 2015, publicó Amor invertido, en coautoría con Guillermo Saccomanno. En 2016, editó Carnívora, su primer libro de poesía. Colaboró en distintas publicaciones a ambos lados del océano (Babelia, Revista Quimera, Letras Libres, El Buensalvaje, Las/12, Revista Ñ). Algunos de sus textos fueron traducidos al portugués, al inglés, al sueco y al griego para revistas digitales y en papel. Publicó en Francia, México y España. Desde 2010 coordina talleres de escritura.

Betina González. (Buenos Aires, 1972). Es magíster en creación literaria por la Universidad de Texas El Paso y doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh. Ha publicado Arte menor, premio Clarín Novela 2006, Juegos de playa, una colección de relatos distinguida por el Fondo Nacional de las Artes, Las poseídas, premio Tusquets 2012, y América alucinada. Enseña literatura y escritura creativa en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en la Universidad de Nueva York en Buenos Aires.

Samanta Schweblin; Buenos Aires, 1978. Egresada de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires. En el 2001 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes por su libro de cuentos El núcleo del disturbio (2002), y su relato «Hacia la alegre civilización de la capital» obtuvo el del Concurso Nacional Haroldo Conti. Su segundo libro de cuentos, Pájaros en la boca (2009), obtuvo el Casa de las Américas 2008. Dos años más tarde fue elegida por la revista británica Granta como una de los veintidós mejores escritores en español menores de 35 años.

«Un hombre sin suerte», cuento en el que narra un encuentro entre una niña y un desconocido, obtuvo el Premio Juan Rulfo 20126. En 2014 fue distinguida con el Premio Konex, Diploma al Mérito, por su trayectoria como cuentista. Al año siguiente ganó el de Narrativa Breve Ribera del Duero con Siete casas vacías.

En 2015 ganó asimismo el Premio Tigre Juan por su primera novela, “Distancia de rescate”, que Claudia Llosa piensa llevar a la pantalla grande: En 2018 con ese libro obtiene el Premio Tournament of books, como "mejor libro del año publicado en los Estados Unidos"; y el premio de Nouvelle de Shirley Jackson.

En su última novela, “Kentukis” expone los miedos, el alma humana que confía o desconfía, los vínculos que se llegan a establecer y, sobre todo, la desesperación que parece anidar en todos ellos y que tal vez lo haga también en el lector que se irá reconociendo poco a poco en alguno de los compradores o usuarios del libro.

Lucia Berlin (1936) publicó sus primeros relatos a los veinticuatro años en The Atlantic Monthly y en la revista de Saul Bellow y Keith Botsford, The Noble Savage. Sus historias se inspiran en sus propios recuerdos: su infancia en distintas poblaciones mineras de Idaho, Kentucky y Montana, su glamurosa adolescencia en Santiago de Chile, sus estancias en El Paso, Nueva York, México o California, sus tres matrimonios fallidos, su alcoholismo o los distintos puestos de trabajo que desempeñó para poder mantener a sus cuatro hijos: enfermera, telefonista, limpiadora, profesora de escritura en distintas universidades y en una cárcel. Berlin publicó seis libros de cuentos, pero casi toda su obra se puede encontrar en los volúmenes Homesick. New and Selected Stories (1990), So Long. Stories 1987-1992 (1993) y Where I Live Now. Stories 1993-1998 (1999). En 1991 fue galardonada con el American Book Award por Homesick. Murió en 2004, en el día de su cumpleaños. Tras el éxito de Manual para mujeres de la limpieza (Alfaguara, 2016), publicamos Una noche en el paraíso, una recopilación de sus relatos inéditos en castellano.