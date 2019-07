Once Unidos y Punto Sur, los campeones del Apertura

Se disputaron los partidos de vuelta de las finales del Torneo Apertura de la Asociación Atlántica de Balonmano, en donde Once Unidos volvió a vencer a Acha en Varones, en tanto que las chicas de Punto Sur dieron vuelta su encuentro ante Ferro de Olavarria y ambos obtuvieron el título.

Once Unidos se sacó la mufa

Después de lo que había sido un buen 2018, en donde el equipo de Parque Luro se quedó con los torneos Apertura y Clausura, el gusto un poco amargo quedó por caer en la final del Super 4 ante Punto Sur.

Para este año Once Unidos desdobló su equipo, formado un A y un B, con la mayoría de sus hombres más experimentados en el A y las jóvenes promesas en el B (que obtuvieron el quinto puesto). En la primera final disputada el domingo, fue muy pareja pero sobre el final Once Unidos le sacó 7 importantes goles a Acha (26 a 19), que iban a pesar a la hora de disputar el definitorio encuentro en Falkner y Roldán.

En la primera parte Acha comenzó con muchas ganas, buena defensa y rápidas corridas para poder generar quiebres, así comenzó sacando una ventaja, que si bien no pudo ser definitiva, siempre estuvo arriba y así se retiró al descanso 15 a 13 al frente.

En el complemento, con la buena tarea del zurdo Rodrigo Leguizamón (7 goles) y Mariano Merli (8 goles), los dirigidos por "Chela" Martínez parecía que podían llegar a la hazaña, pero apareció la experiencia de los de Bruno Puente. Con un intratable Julián Verón (7 goles), más lo que aportó el pivote Patricio Garoni (9), y lo hecho por Rodrigo Fulgencio (4) y el capitán Gonzalo Beauche (4), le alcanzó a Once Unidos para no sólo quedarse con el título, sino que además ganar también la segunda final por 30 a 28.

Luego del partido, Alejandro Carotenuto comentó que "fuimos campeones otra vez por la amistad que tenemos, adentro de la cancha nos sentimos muy cómodos, eso hace que cuando las cosas no salen confíes en el de al lado porque es tu amigo. No es este equipo sólo, hay un equipo de Mayores B que hace que subamos en el nivel, a pesar de no estar en el mejor momento en las finales sacamos la chapa y la experiencia, eso se notó en los minutos finales de los dos partidos".

Punto Sur, otra vez

Como ya se habían coronado en el Torneo Apertura del 2018 y en Super 4, las chicas de Punto Sur dieron vuelta una serie adversa ante Ferro de Olavarria, que había ganado la ida por 3 goles y cayó 29 a 25, lo que les dio el título a las de Facundo Maiques.

El comienzo de Punto Sur fue muy bueno, utilizando a la extremo Florencia Hidalgo y sabiendo el cotejo era de 60 minutos, poco a poco fue siempre estando arriba en el marcador, para poder manejar el partido desde ese lado. Las de Guillermo Eluchans lo intentaron con Sol Palahy (goleadora del partido con 8 tanto), pero las distintas sanciones las sacaron un poco del juego, con las rojas a Laura Laffitte, Ludmila Amezcua y Valeria Rodríguez, el equipo perdió un poco de liderazgo y siempre corrió desde atrás.

Punto Sur con las experimentadas Solange Villarreal (6), Natalia Pujales (6) y Rocío Rodríguez (5), pudo llegar a un final cerrado al frente y el resto lo hizo la arquera "Lula" Ferrá, con una tapada que cerró su arco y le dio la victoria por la mínima que necesitaba, los cuatro goles para ser campeón.

Justamente Florencia Ferrá contó luego que "estamos muy contentas, venimos de jugar 20 minutos bien en Olavarría, después no lo hicimos bien, pero acá si lo hicimos bien, jugamos como lo debíamos y lo sacamos adelante. La diferencia nunca fue tanta, la realidad era otra, vimos diferencia en el tablero y nos relajamos, pero después lo pudimos cerrar de buena manera para otra vez ser campeonas".