Alvarado se sigue armando para arrancar la pretemporada

A pasos acelerados en los últimos días, Alvarado empieza a darle forma al plantel que jugará la próxima temporada de la Primera Nacional y en las últimas horas confirmó tres nuevas incorporaciones y una renovación más para contar con el mayor número de futbolistas a disposición para el arranque de la temporada el lunes. El delantero Santiago Giordana y los defensores Santiago Zurbriggen y Maximiliano Oliva son las caras nuevas que acompañarán a Nicolás Rinaldi, mientras que Cristian Canuhé acordó su continuidad y seguira una temporada más.

El último en confirmarse de todos estos nombres, es el de Maximiliano Fernando Oliva, lateral izquierdo de 29 años (24 de marzo de 1990 en Gobernador Crespo, Santa Fe), que surgió de River donde formó parte del plantel campeón en el Clausura 2008 y en busca de continuidad se fue Tigre donde permaneció dos años entre 2008 y 2010, con 25 partidos en el "matador", subcampeonato en 2009, y participación en la Copa Sudamericana. Pasó por Independiente Rivadavia de Mendoza, La Paz FC de Bolivia y San Martín de San Juan, antes de empezar una aventura por Europa en el Aris Limassol de Chipre. Regresó para jugar en Estudiantes de La Plata y Crucero del Norte en su experiencia en Primera, y volvió a emigrar al Dinamo Bucarest de Rumania. Siguió en ese país con el Politehnica Timisoara y su último club fue el ENP de Chipre. Además, hay que sumarle participación en Selecciones Juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20 argentinas.

Otro hombre que reforzará la última línea de Alvarado es Santiago Zurbriggen. Nacido en San Jerónimo Norte, Santa Fe, el 27 de octubre de 1990, cuenta con 113 partidos con la camiseta de Unión de Santa Fe, donde debutó el 9 de octubre de 2009 en la victoria del "tatengue" sobre Boca Unidos de Corrientes 1 a 0. De ahí al 2016, ascendió a Primera División en 2011 e hizo lo propio en 2014, después tuvo un paso por Lanús con 12 partidos, otro corto por Defensa y Justicia y regresó a Unión donde en la última temporada disputó 6 encuentros. Su puesto natural es lateral derecho, aunque también puede desempeñarse como marcador central y como lateral izquierdo.

La última cara nueva confirmada es para el ataque. Santiago Giordana, cordobés de 24 años (3 de mayo de 1995), mide 1.80 metros y pesa 79 kilos. Debutó en Belgrano en Primera División en 2015 y jugó 18 encuentros en la máxima categoría. En busca de continuidad, se fue a Guillermo Brown de Puerto Madryn en la B Nacional y tuvo un buen paso, con 39 presencias y 7 goles. De ahí fue a Villa Dálmine y recaló en Temperley en Primera, donde fue compañero de Gaspar Gentile. Con el "celeste" descendió jugando 9 partidos y en la última temporada disputó 16 en la B con un gol.

Sumado a Matías Degrá, Martín Quiles, Matías Caro y Gaspar Gentile, otro de los "héroes" del ascenso que sigue es Cristian Canuhé. Mayoritariamente como volante mixto delante de Bochi y en otras oportunidades por el medio de los tres que jugaban atrás del "9", "Kiti" tuvo una amplia participación, jugó en 28 partidos (26 como titular y sólo suplente en las dos finales) y marcó dos goles. Cada vez que no estuvo Urquiza fue el capitán del equipo, era líder desde la palabra y desde lo futbolístico, y el juego giraba en torno a su pierna izquierda.

Hasta el momento son 12 los futbolistas confirmados por Alvarado que en las próximas horas continuará con el armado del plantel teniendo en cuenta que Juan Pablo Pumpido pretende contar con un grupo de entre 16 y 18 jugadores para comenzar los trabajos de pretemporada el lunes por la mañana en la Villa Deportiva.