Afirman que la justicia se mostró “temerosa” para enfrentar al Ioma

Un grupo de madres y padres con hijos con discapacidad denuncian que la justicia se mostró “temerosa” y “reticente” para actuar ante el reclamo por la falta de prestaciones de la obra social IOMA, dependiente del ministerio de salud provincial.

A través de un comunicado, expresaron su decepción luego que la Cámara en lo Contencioso y Administrativo rechazara la acción de amparo interpuesto por 50 familias de Mar del Plata afiliadas al IOMA, dando una muestra de “denegación de justicia”, porque “a los efectos de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de un colectivo altamente vulnerable: nuestros hijos, niños y adolescentes con discapacidad”.

“Encontrándonos ante la presencia de un sistema que no respeta derechos de salud amparados constitucionalmente, anhelábamos que el compromiso y la actuación de la Justicia, lograran reparar esta desprotección”.

“Sostenemos, que los magistrados que han intervenido en ambas instancias se han incomodado al encontrarse frente a un proceso de Amparo que los enfrenta directamente frente al poder político, mostrando una actitud reticente, alejada del compromiso y hasta temerosa para cumplir con el mandato de tutela constitucional”.

“Las decisiones adoptadas, indiferentes a la condición de nuestros hijos, evidencian que derechos fundamentales manifiestamente postergados existen, y que ese sector tan vulnerable -niños y jóvenes con discapacidad- no accede a la protección jurisdiccional ni siquiera por la vía constitucionalmente prevista para ello”.

“Los padres de hijos con discapacidad conocemos de la bendición por la llegada de un hijo, pero también el dolor profundo de saber que algo no está bien”.

“Quizás porque revestidos de fortaleza superamos este dolor, explique que un padre no se va a conformar con cualquier respuesta, que va a agotar todas las instancias para brindar a su hijo todo lo que necesita para mejorar su calidad de vida, que va a golpear todas las puertas, que nada ni nadie lo va a detener porque las salud no puede esperar. En definitiva vamos a seguir reclamando por los derechos vulnerados de las personas con discapacidad. Nos transformamos para siempre en la voz de nuestros hijos. Por esto es que 50 familias nos atrevimos a hacer lo que no hizo ningún gremio en la historia del IOMA”.

Durante un año, los familiares afirman que han recibido unos 2000 mails de familias con los mismos inconvenientes en la prestación de la obra social. El reclamo a la justicia es “sin ningún interés partidario sólo buscamos que se cumpla el derecho a la salud de todos los afiliados”.

“Nada ha cambiado desde aquella presentación, si hemos logrado acompañar a muchas familias a muchas personas con enfermedades graves, buscando por todos los medios llevarles alivio, ya sea pidiendo intervención al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, enviándoles los reclamos en la página de IOMA, hablando telefónicamente con Prensa de IOMA, buscando donaciones de remedios que la obra social niega, poniéndonos en contacto con laboratorios y fundaciones”.

“Seguiremos adelante hasta que IOMA, la obra social que se sostiene con el aporte de los empleados estatales y de los afiliados voluntarios allane el camino y garantice el derecho a la salud y su normal funcionamiento”, denunciaron.