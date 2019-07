Abad dijo que en esta elección se define “un mejor futuro o volver al pasado”

El diputado Maxi Abad remarcó que la elección que se viene definirá si la sociedad argentina define “un mejor futuro o volver al pasado”, en el marco de las recorridas que viene realizando por distintos puntos de la provincia.

El legislador participó de la presentación de lista del actual jefe comunal de Lezama, Lalo Harispe, quien busca la reelección al frente del municipio dentro de Juntos por el Cambio.

Abad destacó que “esta no es una elección más” y remarcó que se trata de un “paso fundamental para salir de la cultura de la confrontación, el corto plazo y la mediocridad que todavía hoy nos condiciona”.

Y agregó: “Tenemos una gobernadora que ha modificado de raíz la matriz de la provincia de Buenos Aires y estableció que con las mafias no se pacta, se combate. Las obras no se prometen, se hacen. Los privilegios no se sostienen, se eliminan y el clientelismo y las prebendas generan pobreza, y no dignidad”.

La consigna de Abad fue muy clara al afirmar que “no se puede volver atrás”, porque hasta 2015 la Provincia estaba “devastada, emocionalmente disminuida y económicamente quebrada.”

El jefe de la bancada oficialista en diputados dijo que esta es una campaña donde “!los contrastes se ven muy claramente”. “El camino que nos proponen los que quieren volver es oscuro, ya lo conocemos. Nos encerró en el populismo y la corrupción. Son los mismos que se hacían los distraídos mientras el delito organizado se instalaba en la Provincia”, agregó.

En esa línea, planteó que Juntos por el Cambio no debe ser condicionado por el pasado. “Que no le marquen la agenda los que destruyeron las instituciones de la Provincia y del país”, concluyó.