El Consejo de Discapacidad se sumó a las críticas contra Arroyo: "Que hable menos y haga más"

Las declaraciones del intendente Carlos Arroyo sobre su interés de implementar nuevamente el Servicio Militar Obligatorio, esta vez incluyendo a las mujeres y a discapacitados, trascendieron la región y repercutieron a nivel nacional. Los rechazos no tardaron en llegar y desde el Consejo Municipal de Discapacidad respondieron con dureza.

En diálogo con 0223 Radio, Sergio Rusquellas, presidente del Consejo, señaló que las declaraciones del intendente "fueron totalmente desafortunadas" y que representaron un "error". "Son cosas que no se pueden decir en un contexto público delante de un micrófono porque hieren la sensibilidad de muchas personas. Realmente no tienen sentido y no aportan nada", cuestionó.

Asimismo, Rusquellas insistió en que que los funcionarios deberían "hablar menos y hacer más cosas" y apuntó contra las trabas burocráticas con las que se topan las personas discapacitadas de General Pueyrredon. "El principal problema de los discapacitados no es la falta de rampas ni accesibilidad sino las trabas que nos imponen para acceder a los derechos que nos corresponden", apuntó.

Más allá de su deseo de instalar nuevamente el Servicio Militar Obligatorio, Arroyo planteó que lo ampliaría "para las mujeres y también para los discapacitados", ya que "les daría un motivo para vivir". En este sentido, el presidente de Comudis sostuvo que sería más efectivo "reducir las trabas de este municipio y crear más fuentes de trabajo para que salgamos adelante".

"Que dejen de hablar y que se pongan a crear un ambiente para que las personas con discapacidad tengan una oportunidad de trabajar. Eso es lo que necesitamos. La mayoría de las personas con discapacidad estamos acostumbrados a que haya un destrato y falta de consideración. Sus dichos fueron un error", concluyó.