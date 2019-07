Tras la caída del ascensor, la AJB advierte poca voluntad del Gobierno para solucionar los problemas edilicios

Luego de que un ascensor se cayera en el edificio de Tribunales hasta el subsuelo con siete personas en su interior, desde la Asociación Judicial Bonaerense pusieron un grito en el cielo por la situación edilicia que vienen denunciando hace semanas y aseguraron que hace falta "decisión política" para solucionar los problemas de infraestructura.

Tras la caída de un elevador en Tribunales que aconteció en las primeras horas de la mañana del lunes pasado desde el primer piso hasta el subsuelo, Alberto Agote, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, aseguró en diálogo con 0223 que "una decisión política podría solucionar la crisis de infraestructura del poder judicial de Mar del Plata".

En este sentido, el representante de la AJB detalló que anteriormente existía un proyecto denominado Ciudad Judicial, el cual contemplaba construir un nuevo edificio sobre un terreno que fue vendido a la asociación, ubicado frente al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema). Pese a que se registraron algunos avances, en concreto nunca se llegaron a iniciar las obras. "Lamentablemente ya pasaron cinco años y el Gobierno Provincial no avanzó en nada", sostuvo.

Asimismo, Agote responsabilizó a la Corte Suprema por no destinar los fondos suficientes para este tipo de obras, dado que el mantenimiento en el edificio central es "bastante inadecuado". "El presupuesto del poder judicial se redujo porcentualmente. Esto es consecuencia del ajuste que sufrimos cotidianamente", subrayó.

En referencia al accidente que ocurrió durante la mañana del lunes, el secretario general destacó que los siete trabajadores que se transportaban en el ascensor al momento de su caída ya hicieron la denuncia correspondiente en la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Mientras tanto, el propio Agote anunció que él mismo hará lo propio ante el Ministerio de Trabajo.

Para finalizar, el representante de la AJB manifestó que "las posibilidades de que pase algo similar son ciertas". "Es un edificio antiguo que no tiene el mantenimiento adecuado. Siempre hay algo que no funciona. Da miedo meterse en esos ascensores. Hace falta decisión política para solucionar estos problemas. No somos optimistas al respecto con este Gobierno", concluyó Agote.