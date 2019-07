Todos los caminos conducen a mardel

Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Verónica Magario. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Miguel Pichetto. Los dos grandes espacios políticos, que apuestan a polarizar la elección, tienen a Mar del Plata en la mira. Y por eso sus principales exponentes ya pasaron o pasarán en las próximas horas por aquí. La ciudad, que ostenta más de 500 mil electores, es un tesoro en esta elección en la que ninguna fuerza quiere dar ventaja. No solo para ellos. Nicolás del Caño, Bali Bucca, Graciela Camaño y Roberto Lavagna también estuvieron o tienen previsto su desembarco.

El viernes último, la expresidenta Cristina Kirchner llegó a Mar del Plata para presentar su libro Sinceramente en el Teatro Provincial. En rigor, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos llegó la noche anterior en automóvil. Se hospedó en el Hotel Hermitage y estuvo todo el viernes en su habitación a la espera de la hora para la presentación junto al periodista Marcelo Figueras.

Cerca de las 16, mucha gente comenzó a reunirse en la rambla detrás del Provincial, donde se había montado una pantalla gigante para seguir la transmisión y un escenario, con la expectativa de que Cristina saliera a hablar una vez terminado el acto.

Después de varias presentaciones por todo el país, Cristina y Figueras tienen muy aceitado el acto. El libro es una excusa para hablar de política. Y la política una razón para hacer campaña, cuando faltan menos de 20 días para las Paso.

Cada intervención de la expresidenta siempre genera títulos. Y su paso por Mar del Plata no fue la excepción: “Pindonga” y “Cuchuflito” fueron las palabras de la semana. Detrás de esa polémica, en Mar del Plata, también quedó el fuerte espaldarazo que le dio a la precandidata a intendenta Fernanda Raverta, que se sentó en primera fila junto a Axel Kicillof y fue blanco de varios elogios de la expresidenta. “Además de ser una dirigente fuerte, tiene sensibilidad y capacidad”, dijo CFK en uno de los tramos de su discurso.

Los tres precandidatos salieron al escenario una vez terminada la presentación, donde los miles de marplatenses que habían ido a escuchar a la expresidenta se entusiasmaron con conseguir un triunfo en los comicios.

En la vereda de enfrente se preparan para lo que será el acto de este viernes en el club Quilmes, con la modalidad 360º que viene utilizando el Pro en la mayoría de sus actos de campaña. La organización está dividida entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, por lo que muchos detalles todavía están sujetos a posibles modificaciones.

Por ahora, se habla de un acto para 800 personas con tres únicos oradores: Macri, Vidal y Cristian Ritondo, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. “Por ahora, no está previsto que hablen los precandidatos a intendente”, confiaron fuentes marplatenses.

Buena parte de la atención, más allá de lo que puedan decir el presidente o la gobernadora, estará en los gestos políticos que pueda haber para inclinar la cancha (o no) en la interna marplatense. Guillermo Montenegro sabe que, por ahora, no habrá por parte de los principales referentes de Juntos por el Cambio una pronunciación explícita a su favor, pero no pierde la esperanza de que haya algún guiño que lo favorezca.

Desde el entorno de Vilma Baragiola están trabajando para que haya igualdad de condiciones. En las últimas horas, sus jefes de campaña hablaron con el jefe de Gabinete Federico Salvai a quien le pidieron que una vez que termine el acto los dos precandidatos a intendente suban al escenario y puedan compartir una foto con Macri y Vidal.

“Lo que se habló es que no va a haber favoritismos. Cada sector va a tener 250 entradas y el resto las completará provincia y nación”, contaron desde el entorno de Baragiola.

Con estos apoyos, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se ilusionan con acaparar la mayoría de los votos en la ciudad. Sin embargo, el exintendente Gustavo Pulti está convencido de que puede romper la polarización. Tras confirmar que competiría en las elecciones con una boleta corta, el referente de Acción Marplatense inició una intensa campaña que tiene como meta principal el 11 de agosto. “Mar del Plata no es una presa fácil para la polarización. Mar del Plata tiene dignidad”, disparó este miércoles desde el programa de Canal 10 Estudio Político.

Con afiches, spots, banners, declaraciones y folletos, el exintendente intenta instalar el corte de boleta. Sabe que el resultado que consiga el 11 de agosto será clave: si suma una porción de votos que lo mantiene como una opción de poder tendrá margen para crecer de cara a octubre. Si queda lejos, en cambio, su potencial puede desinflarse en un mes y medio.

Luego de la visita del presidente y la gobernadora quedarán 15 días para que los marplatenses voten y más allá de que los platos fuerte de la campaña ya se habrán servido todos los espacios seguirán haciendo esfuerzo para ganar terreno en Mar del Plata.