Ricky Martin: "Lo hicimos en paz y sin armas, como Ghandi"

Luego de la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, tras 12 días de movilizaciones y protestas, el cantante, músico y uno de los principales activistas, Ricky Martin, celebró la noticia a través de sus redes sociales.

El artista dijo: "Puerto Rico lo hicimos. Y lo hicimos en paz. Sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y fuimos escuchados. Respeto por nuestros hijos, respeto por nuestras mujeres, respeto por la comunidad LGBT, respeto por nuestros muertos". "Esto nunca volverá a suceder. No dejaremos que nadie vuelva a caminar sobre nosotros. Estaremos atentos, vigilantes. Hay mucho que hacer ahora. Es que ahora tenemos que trabajar más que nunca. Tuvimos éxito hoy porque estábamos unidos", contó en un video.

En ese sentido, Martin sostuvo que "durante muchas décadas Puerto Rico estuvo dividido. Ya no. Espero que nuestra nueva generación avance. Y ahora, pasamos la página. Veo un futuro muy brillante. Ahora me siento muy tranquilo mientras celebro. Fue una montaña rusa de emociones. De la ira a la alegría. Lloré como un loco. Ahora podemos lograr lo que queramos. Somos un ejemplo. No más corrupción, no más basura. Rescatamos nuestra isla", agregó en una parte del mensaje.

"Ahora, a salir a la calle. A celebrar. Quiero agradecer a los miembros de la prensa por mantenernos informados. Gracias. Debido a su excelente trabajo, todo el mundo escuchó. Estoy seguro que algunos líderes del mundo no podrán dormir esta noche. Estoy seguro de que algunos están nerviosos. Hemos escrito una página poderosa en la historia. Puerto Rico, estamos bien. Te amo", concluyó Ricky Martin.

El 13 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo publicó 889 páginas de chats entre el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló con funcionarios y allegados de su gobierno plagados de mensajes homofóbicos, misóginos y sexistas.

Además se realizaban burlas sobre periodistas, personalidades políticas y líderes sociales. El hecho generó protestas masivas cotidianas con figuras conocidas como René Pérez, Bad Bunny y Ricky Martin, entre otros.