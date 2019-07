Puerto Rico: Wanda Vázquez rechazó suceder a Rosselló en la gobernación

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, aclaró el domingo (28/07) que no tiene interés en convertirse en la Gobernadora de Puerto Rico. “Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado”, expresó Vázquez Garced a través de una publicación de Twitter.

Aunque dice reiterarse, es la primera vez que la funcionaria ha expresado desinterés en llegar a la Gobernación tras anunciarse la renuncia inminente del actual gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, publicó el periódico Nuevo Día.

Poco después de que Rosselló Nevares anunciara su renuncia el miércoles pasado, Vázquez Garced emitió un comunicado de prensa en el que, en inglés y en español, expresó que “cuando se haga efectiva su renuncia [del gobernador Rosselló], de ser necesario, asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables”.

La renuncia de Rosselló Nevares será efectiva este próximo 2 de agosto, y él mismo había adelantado que la posición estaría pasando a la Secretaria de Justicia ante la falta de un Secretario de Estado.

Con la negativa de Vázquez, la gobernación tiene dos opciones, o renunciar a la secretaría de Justicia antes del 2 de agosto a las 5 de la tarde, obligando a que la gobernación caiga en manos del secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, debido a que el próximo en línea, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, no cumple con la edad.

La posibilidad de que Vázquez Garced llegara a la gobernación ha reiniciado los fuegos de indignación de los manifestantes alrededor de la isla, quienes consideran que su llegada al poder sería una continuación de la situación actual bajo el mandato de Rosselló Nevares. Ante eso, en el día de mañana se ha convocado a varias personas a marchas en contra de la funcionaria entre horas de la mañana y la tarde.