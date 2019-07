Ricky Martin y Residente encabezan protestas contra el gobernador de Puerto Rico

Miles de manifestantes se congregaron ayer por la tarde en el Capitolio para marchar y pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares luego de que se revelaran 889 páginas de un chat cuyo contenido ha provocado la indignación de todos los sectores del país.

La marcha multisectorial, encabezada por artistas como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente, Tommy Torres y Karla Monroig, arrancó a eso de las 5:45 p.m. desde la Casa de las Leyes hasta la Plaza del Quinto Centenario, en Viejo San Juan. Mientras, otras protestas se llevarán a cabo en Nueva York, España y Holanda, entre otros lugares, según reportó el diario local Nuevo Día.

Mientras algunos políticos se van de la isla, yo voy en dirección contraria. Hacia la isla. Nos vemos mañana en el Capitolio a las 5pm🇵🇷✊ — Residente (@Residente) July 16, 2019

La manifestación de ayer marca el quinto día de protestas contra el primer ejecutivo de la isla. A pesar del reclamo de los ciudadanos, Rosselló Nevares ha reiterado que no piensa abandonar su cargo.

René Pérez y Benito Martínez- nombres de pila de Residente y Bad Bunny, respectivamente- llegaron después de las 7:00 p.m. a la Plaza del Quinto Centenario al son de “Afilando los cuchillos”, canción contra Rosselló Nevares que lanzaron por los intérpretes e iLe.

Dirigiéndose a la multitud en la plaza, Pérez expresó: “El único ideal que hay esta noche es la molestia y que queremos que nos respeten como país. Este gobierno tiene que empezar a respetar al país, nunca ha respetado a este país y estamos haciendo historia”.

“Puerto Rico no se levanta, Puerto Rico siempre ha estado de pie, puñeta. Y no podemos dejar de manifestarnos, tenemos que continuar hasta que se vaya”, sostuvo el rapero.

#PuertoRico nos vemos mañana en el la marcha a ls 5pm frente al Capitolio pic.twitter.com/4cZM1KF3Kn — Ricky Martin (@ricky_martin) July 17, 2019

Por su parte, Ricky Martin señaló que, en el chat de Telegram, los integrantes “se mofaron de nuestros cadáveres”. “Nos quisieron enterrar y no sabían que somos semilla. Cuatro mil seiscientos cadáveres y se mofaron de nuestros cadáveres, se mofaron de la mujer, se mofaron de la comunidad LGBT, se mofaron de toda la isla, señores, y por eso es que estamos aquí hoy. Porque estos supuestos líderes no nos representan”, expresó.

A su vez, el cantante sostuvo que “somos un pueblo de unión, nosotros somos un pueblo que siempre vamos hacia adelante, no somos cabizbajos, nos levantamos todos los días con ganas de luchar y seguir adelante. Pero, si nuestros líderes son tan mierda, nosotros no podemos caer en ese enredo. Puerto Rico salimos adelante firme, certeros”, añadió. Ricky Martin pidió nuevamente la renuncia de Rosselló y también que se cambie el nombre, para que no se llame como él.