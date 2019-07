Alvarado aprobó en su primera prueba en Tandil

Las sensaciones son buenas. Con sólo dos semanas de trabajo y el cansancio lógico de la etapa de la pretemporada en la que se encuentra, Alvarado jugó su primer amistoso y saca conclusiones positivas de la visita a Tandil, donde igualó 0 a 0 en un encuentro y ganó 4 a 2 el restante, con dos equipos mixtos, sin un "titular" definido. El domingo, el plantel viaja a Buenos Aires para seguir con la serie de preparación.

Sin entrenamientos con el plantel, Pablo Ledesma no vio acción en el partido que abrió la mañana, pero estuvo entre los once en el segundo juego. Ya que no estaba Leandro Teijo, que trabaja diferenciado, el exBoca se puso los botines y salió al campo de juego a manejar tiempos y mostrar su jerarquía. En los 70' iniciales, contra un equipo más titular de los tandilenses, el "torito" tuvo a algunos de los que formaron parte del ascenso como Matías Degrá, Martín Quiles, Fernando Ponce y Cristian Canuhé. A ellos, se les sumó el juvenil Mateo Di Molfetta como volante central y el resto, todos refuerzos. Dividido en dos tiempos de 35', no se sacaron ventajas y el encuentro terminó 0 a 0.

Los 11 que dipuso Pumpido fueron: Degrá; Lucas Fernández, Quiles, Santiago Zurbriggen y Ponce; Lucas Algozino, Di Molfetta, Canuhé y Diego Becker; Santiago Giordana y Patricio Vidal. En el complemento, Walter Bracamonte reemplazó a Fernández.

En el segundo encuentro, también hubo tres de los que llevaron al "torito" a la categoría como Matías Caro, Gaspar Gentile y Gonzalo Lucero, además de Pablo Morata que era parte del plantel. Ese equipo mostró mejor manejo y, sobre todo, más profundidad, fue contundente y tuvo en el neuquino Lucero el desequilibrio y la figura. El hombre de Plottier se despachó con dos goles en dos minutos para llegar al descanso 2 a 0. En el arranque de la segunda parte, Valentín Depietri de penal y Mateo Mena dejaron todo como al principio, pero otra vez reaccionó Alvarado con un penal que Robertino Giacomini canjeó por gol y lo sentenció en los pies de Gentile para el 4 a 2 definitivo.

En ese, los marplatenses formaron con: Morata; Caro, Jorge Zules Caicedo, Mauricio Toni y Maximiliano Oliva; Gentile, Maximiliano González, Pablo Ledesma y Lucero; Giacomini y Nicolás Rinaldi. Luego entraron Dylan Manazza, Leandro Ramírez y Agustín Varela.

El domingo, Alvarado emprenderá viaje a Capital Federal donde se quedará durante una semana para disputar partidos amistosos contra Nueva Chicago (martes), Atlanta (jueves) y Temperley (sábado).