Netflix en agosto: lo nuevo, lo viejo y lo que se va

Cada mes Netflix incorpora nuevos títulos para todos los gustos, incluyendo series, películas, producciones infantiles, anime y documentales. Las incorporaciones de agosto combinan nuevas temporadas como la segunda de “Derry Girls” o la cuarta de “Mindhunter” con nuevas series como “Apache”.

Por otro lado la plataforma anuncia películas nuevas para su catálogo como “Animales Nocturnos” a la vez que regresan títulos que ya habían formado parte, entre ellos “Tiempos violentos” y “El gran pez”. Y para los amantes de los superhéroes llegan “El Hombre Araña” y “Capitán América: Civil War”.

A pesar de las novedades, la gran N roja también retirará algunos títulos como “The Fifth Wave”, “Zombieland”, “Love, Rosie”, “The Lady in The Van”, “A Walk Among The Tombstones”, “Remember Sunday”, “Billy Elliot”, “The Help”, “Wall-E”, “Bob Esponja” y “Victorious”, entre otros. Lo cierto es que estas series y películas pueden abandonar la plataforma durante sólo un mes o indefinidamente. Algunas, como “The Holiday”, ya han sido retiradas en otras oportunidades y han regresado.

A continuación está la lista de títulos que ingresan al catálogo en agosto:

Series

2 de agosto

Dear White People: Volumen 3

Derry Girls: Temporada 2

4 de agosto

Patriota no deseado con Hasan Minhaj: Volumen 4

8 de agosto

Wu Assassins

9 de agosto

Glow: Temporada 3

Las chicas del cable: Temporada 4

Sintonía

16 de agosto

Mindhunter: Temporada 2

Frontera verde

Apache: La vida de Carlos Tevez

45 revoluciones

La víctima número 8

21 de agosto

Hyperdrive

30 de agosto

El cristal encantado: La era de la resistencia

Casados con el diseño

Vis a vis: Temporada 3

Películas

1 de agosto

Jóvenes brujas

Tiempos violentos

El gran pez

Capitán América: Civil War

El hombre araña

Alicia a través del espejo

Chicas pesadas 2

Daniel el travieso

Rockeros rebeldes

Novia por contrato

Firewall

Pesadilla en la calle del infierno 3: Los guerreros del sueño

Pesadilla en la calle del infierno 4: El amo de los sueños

Punto de quiebre

2 de agosto

Más que madres

3 de agosto

Nadie sabrá nunca

6 de agosto

Escuadrón suicida

12 de agosto

Animales nocturnos

15 de agosto

Actividad paranormal 4

Shakespeare enamorado

16 de agosto

Sextillizos

La pequeña Suiza

Patch Adams

Hellboy II: El ejército dorado

Virgen a los 40

8 Mile: Calle de las ilusiones

24 de agosto

Las reglas no aplican

29 de agosto

Kardec

Amor en obras

Documentales/especiales

5 de agosto

Las mentes del anime

6 de agosto

Screwball

9 de agosto

The Family

13 de agosto

Tiffany Haddish Presents: They Read

16 de agosto

Diagnóstico: Casos sin resolver

21 de agosto

American Factory

23 de agosto

El Pepe, una vida suprema

Infantiles

2 de agosto

She-Ra y las princesas del poder: Temporada 3

Pregunte a los StoryBots: Temporada 3

5 de agosto

LEGO Marvel Super Heroes: ¡Vengadores reunidos!

9 de agosto

La vida moderna de Rocko: Cambio de chip

Spirit: Cabalgando libre - Cuentos de caballos

16 de agosto

Invasor Zim y el poder del Florpus

Supermonstruos: Vuelta a clases

27 de agosto

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 7

31 de agosto

Hotel Transylvania: La serie: Temporada 1

Animé

1 de agosto

Cuando las cigarras lloran

15 de agosto

Cannon Busters

23 de agosto

Hero Mask: Parte II

30 de agosto