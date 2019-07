“100 Días para Enamorarse” tendrá su versión yanqui

100 Días para Enamorarse, la exitosa comedia emitida el año pasado en Telefé será adaptada por Viacom International Studios (VIS) y Paramount TV para Showtime Networks, Inc. bajo el nombre “100 Days to Fall in Love”.

La historia de Laura y Antonia, dos mejores amigas que deciden tomarse un tiempo separadas de sus esposos, cautivó a los espectadores argentinos durante meses y llegará a las pantallas norteamericanas con su versión en inglés.

La tira producida por Underground mantuvo un gran éxito en el país durante sus 125 capítulos y logró un récord de audiencia durante el capítulo final. Se caracterizó por la inclusión de temáticas adheridas a los debates de actualidad, como la legalización del aborto y la identidad de género. Asimismo incluyó personajes diversos que lograron la identificación deseada con público de diferentes edades. Los protagonistas fueron interpretados por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín.

Nicole Clemens, presidenta de Paramount Televisión, elogió la diversidad del programa al afirmar que “100 Días para Enamorarse tiene temas y personajes universales y no es una sorpresa que haya sido un gran éxito en Argentina” y opinó que el formato “tendrá un maravilloso impacto en la audiencia de habla inglesa”.