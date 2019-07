Surf: Ornella Pellizzari fue la más firme en Punta Rocas y se metió en la tercera ronda

El segundo día de competencia del surf en los Juegos Panamericanos Lima 2019 dejó un saldo de dos victorias y dos derrotas para el equipo argentino de tabla corta. Ornella Pellizzari obtuvo su segundo triunfo en el certamen y se metió en la próxima instancia. Santiago Muñiz encontró su mejor performance y arrasó en el repechaje. Mientras tanto, Leandro Usuna y Lucía Induraín cayeron en sus baterías, pero tendrán revancha.

El primer argentino en entrar acción en la mañana limeña de Punta Rocas fue el bicampeón mundial Usuna. El Grinch no pudo hacerle frente al peruano Luca Mesinas, último campeón del circuito de la World Surfing League, que en el arranque de la batería consiguió una ola de 9 puntos. Los 12.50 puntos que sumó Usuna no fueron suficientes para superar los 14.07 que totalizó el local.

"Estuve medio flojo al inicio del heat, es muy importante ganar la prioridad. Faltaron olas en mi batería, estuvo medio lento, nunca encontré mi surfing, pero seguimos vivos todavía", reconoció el marlpatense ante la consulta de 0223. "Me sacó un poco, yo la vi de atrás, creí que era para menos. Está jugando de local y siempre va a tener ese puntito a favor de la gente y los jueces. La energía está de su lado", afirmó sobre la elevada puntuación que capitalizó Mesinas.

Las olas de Punta Rocas son especiales para Usuna. En el mismo sitio donde tienen lugar los Juegos Panamericanos, el Grinch se consagró campeón mundial en 2014. "Hoy me sentí cómodo, me gustan las olas grandes, pero la verdad no me pude encontrar. Punta Rocas es una de mis olas favoritas para competir, acá están las más consistentes del mundo, siempre la pasamos bomba", sostuvo tras la derrota. Este miércoles, desde las 11:20 de la mañana, irá en busca de la siguiente ronda ante el mexicano Jhony Corzo.

Otra de las argentinas que fue protagonista en Lima fue la miramarense Lucía Induraín, quien también cayó en la segunda ronda tras sumar 7.74 puntos contra los 12.75 que consiguió la ecuatoriana Dominic Barona. "El mar cambió bastante de ayer a hoy, las olas crecieron. 25 minutos es poco tiempo, hay que elegir bien las olas. Las que agarre no me permitieron explotar, fueron más de línea, así que ya estoy pensando en el repechaje. El mar está hasta el triple de grande, de adentro es otra cosa, hay unos paredones", sostuvo Induraín. Ahora, la joven de 22 años competirá este miércoles desde las 12:20 horas, ante la venezolana Rosanny Álvarez.

Finalmente, la primera victoria llegó de la mano de Ornella Pellizzari. La marplatense accedió a la tercera ronda con una sola ola, algo prácticamente anormal. A la campeona panamericana, que se consagró en 2017 en las mismas olas que hoy le dan lugar a la competencia de surf en la antesala de Tokio 2020, solo le bastó un puntaje de 6.83 para meterse en la próxima ronda. La canadiense Bethany Zelaskos apenas alcanzó a sumar 5.67 en sus dos intentos.

"El mar creció, está muy bueno, pero con tantas olas y poco tiempo es un desafío entrar y agarrar dos olas buenas, no podés fallar. Pasé con una sola ola, es algo inédito. Por suerte pude conseguir una ola medianamente buena y ella, con dos puntajes medianos, no me alcanzó. Estaba contando los segundos para que termine", admitió Pellizzari, quien tendrá acción de nuevo este jueves, desde las 12 del mediodía, ante la anfitriona Daniella Rosas.

Por su parte, el bicampeón mundial Santiago Muñiz cerró la presentación de los argentinos en tabla corta. El marplatense, radicado en Brasil, encontró el surfing que no tuvo el lunes y arrasó frente a el ecuatoriano Israel Barona. Dos olas de 8 y 9 puntos respectivamente le dieron la tranquilidad para terminar su serie al frente de la tabla, sobre 6.50 que sumó el ecuatoriano.

"Pude agarrar unas buenas olas, el mar está muy bueno, traté de surfear y de divertirme. Estoy contento de haber pasado de ronda", afirmó Muñiz, quien estuvo ausente en el primer semestre del año por un estrés emocional tras su consagración en Japón, en diciembre pasado. "Por suerte pude retornar, estar acá es algo bueno. Vine para divertirme y agarrar buenas olas", agregó.

El surf hace sus primeros pasos en el programa olímpico, tras su inclusión en 2016. Habituados a otro tipo de tratos, para los deportistas esta clase de eventos son un mundo nuevo. "Estar en la Villa Panamericana con personas de otros deportes y otros países es muy bueno, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Es bueno para que nuestro deporte siga creciendo", sostuvo el marplatense que volverá a competir en la mañana del miércoles, desde las 11:40, ante Robson Santos, de Brasil.