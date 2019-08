Argentina se lució en el debut

Con una actuación sólida y contundente desde el salto inicial, Argentina no dejó dudas y venció sin sobresaltos a Uruguay por 102 a 65 para pisar firme en la jornada inaugural del básquet de los Juegos Panamericanos de Lima. Gabriel Deck fue el goleador con 24 puntos y hubo una buena actuación del marplatense Patricio Garino con 14.

El conjunto argentino no permitió ningún tipo de equivalencias y, de entrada nomás, estableció el ritmo de juego y las condiciones con gran solidez defensiva y solidaridad en ataque. Se puso arriba 15 a 0 en apenas cinco minutos y extendió a 27-2 la ventaja al cierre del primer chico, con Delía como referencia (ocho puntos). La diferencia desvirtuó un poco el trámite y también la intensidad. Hernández extendió la rotación y, si bien Argentina mantuvo su compromiso defensivo, Uruguay se repuso del golpe inicial y compitió con orgullo deportivo. Pero no fue suficiente, porque encima Deck ingresó con ganas de demostrar que no se olvidó de meter puntos y en un ratito metió 12 para que la distancia al entretiempo fuera de 34 (51-17).

Tras el descanso, el juego entró en una meseta. Uruguay compensó su falta de efectividad con su habitual entrega y acortó la distancia levemente aprovechando algunos desajustes del elenco nacional, que bajó su energía salvo por Deck, Scola y Garino, variantes confiables, constantes y permanentes. El último cuarto estuvo completamente de más. Sirvió para que algunos jugadores de Argentina ganaran minutos de juego (terminaron ingresando los 12 del plantel) y para comprobar de manera definitiva que Deck será siempre una opción (concluyó con 23 puntos superó su máxima en la Selección mayor que era de 21, ante Puerto Rico, en las Eliminatorias 2019). Este jueves, a las 15.30 hora argentina, será el turno de enfrentar a República Dominicana.