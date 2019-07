Moderada expectativa por el Ahora 12: “La gente no quiere endeudarse”

Luego que el gobierno nacional ampliara los rubros que participaran desde este martes del Ahora 12, desde la Unión de Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) Mar del Plata, valoraron la iniciativa pero analizaron que este instrumento comercial “no ataca la cuestión de fondo, que es la baja del consumo”.

“Con las promociones no eliminamos las causas de porqué no se consume. Las ventas disminuyen mes a mes y la recesión no afloja”, afirmó Raúl Lamacchia, presidente de la Ucip, que cuestionó en diálogo con 0223 Radio, la actual política económica.

“El gobierno enfrió el mercado interno para disminuir la demanda y bajar la inflación. Y con esto cayó la industria, que genera la mayor cantidad de fuentes de trabajo”, razonó.

En ese punto, consideró como “positivas” las promociones como el Ahora 12, pero evaluó que “el problema es el poder adquisitivo de la gente, que no es bueno. No lo va a usar (al Ahora 12) porque después hay que pagar las cuotas. La gente no quiere arriesgarse a endeudarse porque sus ingresos se han reducido de una manera muy importante”, dijo Lamacchia.

Por último, en relación al posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el también vicepresidente segundo de Came, aseguró que el gran beneficiado “será el campo” pero que el resto de la industria podrá hacerlo “solo siendo muy competitiva”, cerró.