El próximo desafío de Mariano Mastromarino: Lima 2019

El atleta marplatense Mariano Mastromarino, acaso el maratonista argentino más destacado en los últimos tiempos, se prepara para su próximo desafío: los Juegos Panamericanos de Lima. A casi tres semanas para el inicio del evento, 0223 dialogó con el medallista de bronce de la última edición, en Toronto 2015.

Lejos de la altura de Cachi, Salta, donde se acostumbró a realizar las concentraciones previas a cada competencia, Mastromarino planifica los 42 kilómetros de Lima en su ciudad natal. "Estamos entrenando lo que se puede en Mar del Plata. Lo que más dificulta de hacer la preparación acá es el clima. El mal tiempo muchas veces complica los trabajos que uno tiene planificados. Por eso muchas veces nos vamos a Salta a buscar un clima más ameno.Días más lindos, más secos y con menos lluvia", precisó.

El 25 de julio de 2015 Mastromarino hizo historia para el deporte nacional en los Panamericanos de Toronto. Después de 64 años un argentino volvía a subirse al podio de una Maratón en dicha competencia. El marplatense cruzó la meta al cronometrar 2 horas, 17 minutos y 45 segundos y se quedó con el tercer puesto de la carrera. Si bien sueña con repetir lo logrado cuatro años atrás, el Colo habla con los pies sobre la tierra. "Sé que lo que conseguí en Toronto fue algo histórico. Perú va a ser difícil porque los dos favoritos son los locales. Conocen el terreno y tienen ese plús. El nivel está alto, va a ser muy duro. Intentaremos hacer una carrera lo más inteligente posible para estar lo más adelante posible" sostuvo. Y agregó: "Mi objetivo es dar lo mejor. Después el resultado dirá. Es una carrera muy larga, pueden pasar muchísimas cosas".

A fines de mayo pasado el ganador de la Maratón de Buenos Aires 2014 manifestó toda su bronca en su cuenta de Twitter luego de que la Agencia del Deporte Nacional le descontara un porcentaje sobre el monto de dinero que recibe mensualmente. "Cuando fui a cobrar al cajero tenía menos plata de la que tenía que cobrar. Después de que me quejé sacaron un comunicado diciendo que había sido un error en el pago, pero igual con nueve mil pesos un atleta no puede preparar los torneos como los tiene que preparar", apuntó

A dos meses de las juegos Panamericanos de Lima y a 4 meses del mundial de Doha!! Sin beca del @enardinfo y ahora me bajaron el monto de la beca de secretaria! Así es MUY DIFICIL!!! pic.twitter.com/whPgowTRcd — colo mastromarino (@M_mastromarinoo) May 25, 2019

No obstante, desde septiembre de 2018 dejó de recibir la beca del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) luego de una mala actuación en la Maratón de Buenos Aires. "Ese día me levanté con el pie izquierdo, al no hacer podio en el Campeonato Sudamericano me quitaron la beca. A los tres meses fui a la Maratón de Sevilla y conseguí la marca mínima que necesitaba para clasificar a Lima. De lo que uno se queja es de la forma que tienen de otorgar las becas, cuando te va mal en una ya te la sacan", explicó.

"Para conseguir la beca del Enard básicamente hay que subirse al podio. Apuntan a los resultados. Me parece bastante injusto, pero son las reglas del juego y tenemos que adaptarnos a eso. Por más que nos quejemos, tenemos que seguir entrenando. Son resultadistas, estamos en ese sistema. Cuando al Enard le quitaron el 1% con el que se financiaba de la telefonía móvil ahí empezaron a reducir el apoyo a los atletas", puntalizó.

Asimismo, Mastromarino apuntó contra la Confederación Sudamericana de Atletismo (Consudatle) por el armado de las competencias. A diferencia de las últimas ediciones, ahora para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 los maratonistas deberán sumar una cantidad necesaria de puntos. El Campeonato Sudamericano y el Mundial de Doha serán los torneos clasificatorios. "Consudatle puso el Campeonato Sudamericano una semana antes que el Mundial. Las competencias que otorgan puntos para Tokio 2020 las van a correr atletas que no consiguieron la clasificación a los Panamericanos y al Mundial, las más importantes", señaló.

"Son cosas que cuestan entender. Nos desconcierta mucho quiénes son los genios que deciden estas cosas, los que tendríamos que estar peleando la clasificación a los Juegos Olímpicos tendríamos que ser los mismos que conseguimos la marca para Lima y Doha. Que te pongan el Campeonato Sudamericano una semana antes que el Mundial no es coherente, nos quitan la posibilidad de ir a buscar esos puntos", comentó.

De todas maneras, Mastromarino sigue corriendo hacia la meta entre tantas trabas burocráticas. "Mi motivación es que todavía mantengo mi nivel. Con 36 años puedo conseguir la clasificación a otros Juegos Olímpicos. A partir de ahí veré cómo sigo compitiendo", analizó. Aunque primero, deberá correr los 42 kilómetros de su próximo desafío: los Juegos Panamericanos. El 27 de julio, desde las 10:30 horas, el Colo iniciará su periplo en busca de una nueva hazaña.