Frente de Todos cerró su primer acto en Mar del Plata: "Se merecen una intendenta como Raverta"

Tras una recorrida por diferentes sectores de Mar del Plata, los precandidatos de Frente de Todos Alberto Fernández, Axel Kicillof y Fernanda Raverta realizaron un acto de cierre en las instalaciones del club Talleres que contó con la participación de cientos de personas.

Luego de su paso por Mar del Plata, el precandidato a presidente de Frente de Todos, Alberto Fernández, manifestó su apoyo para Fernanda Raverta, la mujer elegida para disputar por la intendencia de General Pueyrredon en los próximos comicios. Además, criticó la gestión de Cambiemos y resaltó la alianza política que conformaron los diferentes espacios que integran su bloque.

"Fernanda es chiquita, pero a la vez enorme. Ella puede darles una alegría inmensa a la ciudad. Mar del Plata se merece una intendenta como ella", resaltó el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, en referencia al precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Fernández aseguró que "tiene un mucho futuro" en el territorio bonaerense y señaló que ambos forman parte de "la nueva generación política de reemplazo para la Argentina".

"Son todos dirigentes nuevos para hacerse cargo de Argentina", resaltó. Asimismo, destacó la "unidad" que lograron con Cristina Fernández y el resto de los integrantes del kirchnerismo. "Lo más importante es que sabemos los intereses que representamos", sostuvo y rememoró cuando decidió reunirse con la ex mandataria para encabezar la lista. "Sin Cristina no podíamos. Hacía falta dejar de lado los egoísmos y construir este espacio. Ese es el mayor logro. No dejemos que vuelvan a dividirnos", agregó.

Ante el estallido de todas las personas presentes, Fernández apuntó contra el Gobierno Nacional de Mauricio Macri y señaló que "si los ciudadanos quieren más ajuste, una reforma laboral que empobrezca a los trabajadores, seguir castigando la educación pública, no me voten". "Yo quiero que los trabajadores tengan derechos, que los jubilados ganen lo que corresponde y que los chicos tengan salud y estén en las escuelas", indicó.

"En cuatro años destruyeron todo. Ellos son el pasado. La opción no es entre el pasado y el futuro, sino entre los que endeudan y los que desendeudan al país", comentó. En este sentido, el precandidato a presidente advirtió que "las necesidades de Mar del Plata son las mismas que en el resto del Argentina". "Lamentablemente se escuchan los mismos problemas. Lo que pasa acá no es muy distinto al resto del país. Estamos muy cerca de dar vuelta esta página negra. El 10 de diciembre vamos a empezar a escribir una página que le dé alegría a nuestra gente. Con Cristina vamos a hacerlo", concluyó Fernández.