Votó el intendente Arroyo: "Ha sido una campaña muy difícil"

El intendente Carlos Arroyo, quien buscará renovar su puesto en la elecciones generales de octubre, emitió su voto este domingo cerca de las 10.30 en la Escuela Mariano Moreno ubicada en Mitre y Alberti, donde egresó hace 55 años.

Sin romper la veda electoral, el jefe comunal y precandidato a intendente por Agrupación Atlántica habló de lo difícil que se le hizo realizar la campaña electoral en conjunto con su labor como jefe comunal de General Pueyrredon.

🗳 Votando en el colegio nacional Mariano Moreno, del cual egresé hace 55 años. pic.twitter.com/pXVPALDUF5 — CarlosFernandoArroyo (@arroyocf) August 11, 2019

"Me costó mucho porque tuve que gestionar durante todo el tiempo, me tuve que quedar hasta el último minuto en mi despacho", sostuvo ante la prensa y habló que no poder librar "nada al azar".

Arroyo señaló la jornada electoral como "la más tranquila" y la calificó como un "día importante para la democracia".

Hacia la noche comenzarán a llegar los resultados de los comicios y para el actual intendente, "siempre se esperan cifras favorables, aunque con cierta ansiedad".