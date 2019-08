El regreso de las carreras callejeras: Need for Speed Heat

El mes pasado, se filtró a través de una tienda australiana de videojuegos el título del próximo Need for Speed, una sorpresa que presentarían más adelante EA (Electronic Arts), su distribuidora, a la par de Ghost Games, desarrolladora que ha trabajado en sus últimos tres antecesores. Sin embargo, tras el hecho, recurrieron al anuncio del siguiente capítulo que buscará celebrar los 25 años que cumple la franquicia a lo grande: Need for Speed Heat.

El videojuego consistirá principalmente en dos modalidades de carreras dentro de las calles de Palm City (ciudad inspirada en Miami): de día, en la cual los jugadores competirán por una ganancia de dinero para mejorar sus vehículos, y de noche, donde deberán sumarse a las competencias callejeras y alejarse de las patrullas policiales corruptas que buscarán quedarse con lo obtenido en los eventos.

El nuevo título de la popular franquicia de carreras se enfocará en aquella cultura urbana que exponía sus antecesores como “NFS: Underground 2” o “NFS: Most Wanted” con pequeñas estéticas en referencia a los 80s, una historia intensa y más oscura, la creación de bandas y equipos en determinadas carreras, y una superior personalización de los vehículos.

Need for Speed Heat estará disponible el 8 de noviembre para Xbox One, PS4 y PC vía Origin. Además se contará con un acceso anticipado tres días antes de su lanzamiento para aquellos que estén suscriptos al servicio de EA Access u Origin Access.