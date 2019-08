Viajar “de mochilero”, una tendencia que crece entre los jóvenes marplatenses

Viajar es una de los ideales más comunes en la sociedad en la que vivimos. En los últimos años se ha vuelto una tendencia entre los jóvenes que pertenecen a la Generación Z. La idea de viajar solo con una mochila de país en país resulta fascinante para muchos y es cada vez más accesible.

Si bien algunos apenas alcanzan la mayoría de edad, son muchos quienes ya tienen sus aspiraciones a corto plazo definidas y todos coinciden en que viajar es una de ellas.

Las opciones a la hora de programar un viaje son incontables y los jóvenes eligen cada vez más viajar “por su cuenta” sin necesidad de intermediarios o agencias de viajes.

Salir “de mochila” es una de las formas más elegidas entre quienes planean sus vacaciones. “No estás atado a un horario, el itinerario lo armás vos, vas donde querés, no viajas con grupos de gente ni tenes un coordinador y te sale menos plata”, enumeran a 0223

*****

Francisco tiene 23 años, hace dos años hizo su primer viaje fuera del grupo familiar. "Fuimos a Brasil con mis amigos", dice y recuerda que en ese momento tanto él como su grupo de amigos no dudaron en armar el viaje por su cuenta. " Nos fijamos en internet, compramos todo por nuestra cuenta: pasajes, cabaña, excursiones, alquilamos un auto allá porque si no no llegábamos" cuenta el joven que invirtió los ahorros de su primer empleo en vivir una experiencia de viaje distinta.

"La primera vez que hice un viaje grosso fue con mis viejos. Hicimos Madrid-Roma-París Me dijeron ¿fiesta o viaje? Y ni la pensé" dice Valentina, de 25 años que en estos días está ultimando los detalles para realizar su primer viaje "de mochilera" con dos amigas. "Ahora vamos a hacer Cartagena" cuenta al tiempo que relata que en esta ocasión eligió no contratar el paquete que ofrecen las agencias de viajes porque "la mayoría eligió el hostel y la mochila. Si es por mi viajo por agencia. Es más fácil y cómodo. Olvidate" reconoce mientras resalta que está ansiosa por vivir esta experiencia.

Luciana y Juan Manuel, son una pareja de 24 y 25 años, ellos llevaron la experiencia del viaje “mochilero” al extremo de convertirse en begpackers (unión de begger -mendigo- y backpacker -mochilero-) durante dos meses para poder juntar el dinero que les permita regresar a la ciudad. "Somos hippies", dicen entre risas y recuerdan que durante un año y medio planearon un viaje por latinoamérica para “conocer nuevas culturas y abrir la cabeza” y lo hicieron por su cuenta porque “no estás atado a un horario, el itinerario lo armás vos, vas donde querés, no viajas con grupos de gente ni tenes un coordinador y te sale menos plata”.

Pero faltando poco para volver a Mar del Plata hubo un error de cálculos y se quedaron sin fondos para emprender la vuelta a casa y, pedir a sus familias un préstamoi no era una opción. Entonces estando en Bolivia “empezamos a hacer puseritas, llaveros y manualidades para vender. Vendimos algo de lo que teníamos y pedimos también”, recuerdan. Hasta ahora “fue el mejor viaje que hicimos”, concluyen.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-4-5-19-45-0-el-mejor-mochilero-del-mundo-es-marplatense

*****

Uno de los gastos más grandes al momento de encarar un viaje a cualquier destino el de los pasajes. Es por eso que muchos eligen destinos fuera de la temporada alta, buscan en diferentes aerolíneas y agencias y no faltan quienes prefieren hacer vuelos con escalas prolongadas para aprovechar el viaje al máximo y conocer otros destinos.

Todos los entrevistados por este medio coincidieron en que si lo que se planea es de realizar un viaje de más de una semana, es necesario hacer todas las reservas con más de dos meses de anticipación, mientras que, si la travesía es corta, no es necesario adelantarse tanto a la fecha de partida.

Consultados respecto a cuanto dinero en promedio se gasta durante un viaje "mochilero", en todos los casos consideraron que es relativo ya que depende el destino elegido y las actividades que uno quiere hacer. Por ejemplo: "Para ir a Chile tenes que contar con 75 dólares por día, pero si vas a Colombia con 50 te manejas bien".

https://www.0223.com.ar/nota/2019-5-19-12-32-0-la-deslumbrante-historia-de-dos-marplatenses-que-salieron-a-recorrer-el-continente-con-la-makinola