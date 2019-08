Muñiz, Usuna y Pellizzari avanzan y el surf aseguró medallas

El surf argentino con marcada presencia marplatense, se aseguró la posibilidad de alcanzar medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en el Complejo Deportivo de Punta Rocas.

En los varones, Leandro "Lele" Usuna y Santiago Muñiz ganaron sus baterías y accedieron a la ronda final del repechaje, donde se enfrentarán en un atractivo duelo de campeones del mundo. Ambos aseguraron medallas para la delegación.

En damas, Ornella Pellizzari hizo lo propio y también accedió a la semi, pero deberá ganar para pelear por una presea.

"Lele" Usuna superó al costarriquense Noe Mar Mc Gongagle con una puntuación de 13.40 a 12.50. "Fue un heat sufrido como todos los anteriores, pero estoy feliz de seguir avanzando y que Santi o yo ya tengamos una medalla. Somos compatriotas y amigos, pero cada uno querrá ganar por su lado. Vamos a luchar los dos por igual", declaró el marplatense a 0223.

Por su parte, Santiago Muñiz se impuso al también costarricense Anthony Filingim por 14.16 a 10.30. El campeón del mundo 2018 enfrentará a Usuna este sábado a las 12.24 del mediodía -hora argentina-. El ganador, irá por la medalla de oro-plata. El perdedor, tendrá el bronce.

Ornella Pellizzari dejó en el camino a la peruana Melanie Giunta, con una puntuación de 12.90 a 1.57, diferencia que se dio porque a la local la sancionaron con la quita de la mitad de sus puntos en la primera ola por una interferencia. "Contenta que pasé, pero no tanto. Es una mezcla de lástima, tristeza, me hubiese gustado ganar de otra forma pero yo no hice de mala leche", declaró Ornella a 0223. "Me siento un poco liberada. Vengo corriendo tres veces ante Perú, son jóvenes, con ganas, durísimas y el público a su favor. Es difícil vencerlas y hay que sacarles mucha ventaja." Este sábado a las 12.45 se medirá con la mexicana Shelby Detmers.

Resultados Surf - 2 de agosto

Open Masculino Repechaje 4

Leandro Usuna 13.40 vs. Noe Mar Mc Gongagle (Costa Rica) 12.50

Santiago Muñiz 14.16 vs. Anthony Fillingim (Costa Rica) 10.30

Open Femenino Repechaje 4

Ornella Pellizzari 12.90 vs. Melanie Giunta (Perú) 1.57

Sábado

12.24 Leandro Usuna vs. Santiago Muñiz

12.45 Ornella Pellizzari vs. Shelby Detmers (México)