Fernando Aguerre, el marplatense que cambió la historia del surf: “Estamos viviendo un momento único”

La brasileña Lena Guimaraes acaba de ganar la medalla de oro en stand up paddle carrera, la primera en la historia del surf panamericano. Recostada sobre la orilla de Punta Rocas, la sede del deporte de las tablas en los Juegos Panamericanos Lima 2019, agotada, un sexagenario con una camisa floreada, una guirnalda sobre su cuello y un sombrero de paja llega para abrazarla. Es el marplatense Fernando Aguerre, el máximo dirigente del surf, que por estos días hace su carta de presentación al mundo con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Son las primeras horas de la mañana en Lima. Un aire fresco llega desde el Océano Pacífico. Su estilo hawaiiano entre toda la multitud lo delata. “Me ven vestido así como presidente y no lo pueden creer”, cuenta Aguerre, quien desde hace 25 años dirige la Asociación Internacional de Surf (ISA), deporte que hace sus primeros pasos en el programa olímpico desde Lima. En una charla exclusiva con 0223, el marplatense de 61 años pone en palabras la felicidad que desborda de su sonrisa.

-¿Cómo estás viviendo estos Juegos Panamericanos?

“La verdad es que esto es muy especial. La analogía es que estás durmiendo y lo que estás soñando es lo mismo que pasa en la realidad. Lo soñé por tantos años y me desperté tantas mañanas pensando que no iba a suceder, que ahora que lo estoy viviendo no lo puedo creer. Siento una alegría increíble, vivimos un momento único en la historia del deporte que es irrepetible. Va a haber más Panamericanos, pero este que fue el primero es especial”.

-¿Qué cambió en el surf desde su inclusión en el programa olímpico en 2016?

“Lo que más cambió es el apoyo económico de los gobiernos y del Comité Olímpico Internacional. Tuvimos la fortuna de que el COI nos haya aceptado a pesar de no ser un deporte de ellos, los dirigentes. Ven el amor y la sinceridad con la que hacemos las cosas. Eso fue clave para entrar a los Juegos Olímpicos. Estamos trabajando cabeza abajo, remando con todo, para agarrar bien la ola. Está es la primera impresión, la de Tokio lógicamente va a ser mucho más fuerte globalmente”.

Hasta la jornada del viernes, Santiago Muñiz y Leandro Usuna, ambos bicampeones mundiales, siguen en carrera y mantienen vivas las esperanzas de conseguir una medalla y la clasificación a Tokio 2020. Ahora, los marplatenses se enfrentarán este sábado en un mano a mano en el último heat del repechaje. Entre las damas, Ornella Pellizzari accedió a la quinta ronda. En longboard, los hermanos Surfiel y María Gil también avanzan en la competencia.

-¿Qué evaluación hacés del equipo argentino en el torneo?

“Lo veo muy bien. No tenemos los recursos que tienen otros países como Estados Unidos o Brasil, pero tienen muchas ganas y amor por lo que hacen. Podés ser el mejor atleta del mundo, pero el día de la competencia por la medalla de oro es cuando tenés que ser el mejor. Argentina está muy bien. En América, junto con Estados Unidos, Brasil y Perú somos las cuatro potencias surferas. Hace 40 años éramos 200 locos que en invierno surfeábamos con trajes de buceo, nos moríamos de frío”.

-¿Qué le aporta el surf al olimpismo?

“Nuestro deporte tiene una importante relación con el medio ambiente. Se practica en la cancha más democrática del mundo, porque el mar es de todos. Nadie lo pudo escriturar, vender o parcelar. Podés ser el hijo de la persona más rica o más pobre, pero en el mar no hay diferencias. La mayoría de los deportes requieren un club, membresía y dinero. Para hacer surf solo necesitas el agua. Eso me conquistó y creo que el COI también se enamoró de eso. Se dieron cuenta de los valores que representamos, del verdadero olimpismo. El amor por el medio ambiente, la igualdad de género, la igualdad de acceso al agua. Nosotros tenemos un estilo de vida atractivo. ¿A quién no le gusta estar en la playa en malla?. Lo lindo es que ingresamos el surf a los Juegos Panamericanos y Olímpicos siendo quienes somos. A veces uno tiene que cambiar, y no porque quiera sino porque conviene, pero nosotros no cambiamos. Somos lo que éramos. Eso para mi es la verdadera victoria”.

La entrevista es corta, el tiempo se acaba, pero Aguerre alcanza a parafrasear algo más. “Hace 24 años estaba en los Panamericanos de Mar del Plata cuando el surf no era nada y por suerte pude conseguir una entrevista con el mexicano Mario Vázquez Raña, el entonces presidente de la Organización Panamericana de Deportes. Le conté todo lo que quería hacer y me miró con simpatía. Me dijo que tenía que intentarlo”. Vaya si se lo tomó en serio.