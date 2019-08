Hubo empresas que les dieron vacaciones a sus empleados por la "incertidumbre" del dólar

Desconcierto. Todavía ese es la sensación que se respira en el sector comercial después de la semana de convulsión económica que se vivió con la devaluación que se profundizó después de los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

Blas Taladrid, secretario de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata, se mostró expectante de que en los próximos días se puedan terminar de "acomodar" los precios de los productos para "poder al menos tener una referencia".

"Por ahora hay un período de incertidumbre que provoca que haya empresas que no están entregando, otras que no están reponiendo, y así cada firma reacciona de manera diferente de acuerdo a su situación particular", comentó a 0223 Radio.

Taladrid aseguró que ya hay impactos por la devaluación aunque al mismo tiempo pidió ser "prudentes". No impacta en todos lados igual porque cada empresa tiene su estructura de costos y financiera. Ante un cambio brusco como este, lo primero que se está esperando es que estabilice en algún valor cierto el dólar", insistió.

"Si tengo precios inciertos y hoy no puedo estar vendiendo, que es algo que le sucede a muchas empresas, algunas no compran, otras le han llegado a dar vacaciones a los empleados; buscan algún paliativo porque como no saben a qué precio reponen después entonces cierran un par de días. Pero la empresa que tiene muchos costos fijos no puede mantener esto en el tiempo", analizó.

El representante de la Ucip reconoció que el panorama para los próximos meses "no es bueno" porque recordó que la economía argentina se ve atravesada "desde hace tiempo por un proceso de estainflación, que es cuando hay inflación pero con un estancamiento".

"Si fuera solo inflación, uno lo traslada al precio pero el consumo se mantiene y no resulta tan perjudicial. Pero hoy aumentan los costos, bajan las ventas, se cruzan las curvas, y se producen pérdidas y pérdidas hasta que cierran los establecimientos", graficó.

En relación a los últimos anuncios económicos de Macri, el secretario de la entidad puntualizó sobre la eliminación del Impuesto del Valor Agregado (IVA) de los principales alimentos de la canasta básica y aclaró que la merma en los precios que se verá reflejada en las góndolas será del 7 por ciento y no del 21 por ciento.

"La gente esperaría ir al supermercado y encontrar esa baja pero la realidad es que ya hubo varias listas de precios con incrementos diarios que hace que el porcentaje esté contrarrestado. Y también hay que tener en cuenta que la quita de IVA solo afecta al margen que agrega el ultimo eslabon de la cadena, que es el supermercadista", indicó.