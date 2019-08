Salió de su casa y mató a la nueva pareja de la ex de un disparo: trece años de prisión

Un hombre de 42 años que en marzo de 2018 mató de un balazo al joven que salía con su ex pareja fue condenado a trece años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal 4. Maximiliano Leonel “Negro” Peyran fue hallado autor del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y declarado reincidente en virtud de una condena anterior.

El Juez Jorge Daniel Peralta consideró que no había elementos para rechazar el acuerdo alcanzado por la fiscal Andrea Gómez y la defensora oficial Gabriela Mónaco y que fue ratificado por el propio imputado. Para el magistrado no existió motivo alguno para desestimar la solicitud ya que se formalizó en tiempo oportuno y no existieron discrepancias insalvables con la calificación adoptada.

“Fue el Negro Maxi”

Minutos después de las seis de la tarde del 7 de marzo de 2018 Alan Leonel Juárez caminaba por la calle Matheu entre Teodoro Bronzini y Tierra del Fuego cuando fue interceptado por Peyran que salía de su casa. Tras un breve cruce de palabras el “Negro” efectuó un disparo que impactó en la zona intercostal izquierda de la víctima y escapó corriendo del lugar.

A Juárez lo llevaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), aunque producto de las heridas recibidas murió dos días más tarde. Durante el traslado la víctima de 25 años alcanzó a decirla a su hermano y a un amigo que lo había atacado “el Maxi que vive frente al club River” y antes de ingresar a quirófano repitió el dato a su padre.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 el magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, atenuantes y agravantes antes de dictar veredicto condenatorio para el procesado.

Luego de calificar a los hechos–tal lo acordado por las partes- como homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego, condenó a Maximiliano Leonel Peyrán como autor jurídicamente responsable a la pena de trece años de prisión, costas del proceso y accesorias. Tal lo solicitado se lo declaró reincidente con relación a la condena que se le impusiera en marzo de 2010 en la Primera Circunscripción Judicial de Misiones.