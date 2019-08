Se viene la película de “Breaking Bad”

El rodaje de la película ubicada en el universo de la reconocida serie “Breaking Bad” se llevó a cabo en secreto, y todo está listo para la etapa de post producción.

La ganadora de Premios Emmy se consolidó como un éxito, relatando la historia de un profesor de química que debe involucrarse en el mundo de las metanfetaminas para sobrevivir económicamente y sobrellevar su enfermedad.

Bob Odenkirk, quien interpretó al abogado Saul Goodman en el programa, confirmó a The Hollywood Reporter el fin de la filmación y comentó que la fecha de estreno podría ser en 2020. “Me cuesta creer que no se sepa que fue grabada. Lo hicieron. Sabes a lo que me refiero, ¿cómo es eso un secreto? Pero lo es. Han hecho un trabajo increíble al mantenerlo en secreto”, declaró.

Vince Gilligan dirigió los capítulos de la serie, y también está encargado del largometraje. Además el film estará protagonizado por Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman durante las 5 temporadas de la exitosa serie. Por otra parte Bryan Cranston, en el rol de Walter White, podría aparecer en forma de flashbacks.

La compañía Sony no tiene en sus planes un estreno en cines, sino que se realizará en la plataforma de streaming Netflix y, posteriormente, en el canal AMC. Los fans deberán esperar pacientemente por información acerca de la trama y por un tráiler con las primeras imágenes.