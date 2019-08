Así fueron los cruces en el distrito "El Gaucho": "No te olvides que yo soy policía"

Se filtraron distintas imágenes del tenso momento que se vivió este mediodía con los docentes municipales.

"Señor, le hago acordar una cosa: somos policía", así, entre distintos cruces y reiterados pedidos de "tranquilidad" y "respeto", las instalaciones del Distrito Descentralizado "El Gaucho" fueron tomando temperatura en el mediodía de este martes, con la presencia de los docentes municipales.

En las últimas horas se filtraron distintas imágenes que muestran los minutos de tensión que es vivieron en el predio ubicado en Juan B. Justo al 5600, en un marco de acusaciones cruzadas: desde el sindicato acusan al Ejecutivo de querer retirar documentación de forma indebida pero desde el Gobierno aclaran que solamente se buscaban sacar expedientes "viejos".

El conflicto giró en torno al rol del Tribunal de Clasificación Docente, que contiene los legajos de los profesionales municipales que se desempeñan en el sistema educativo de la comuna. Allí fue que se hizo presente Cristian Iñiguez, un "enlace" de la Secretaría de Educación, para tratar de retirar distintos documentos, lo cual generó una inmediata intervención del sindicato de los empleados para frenar su accionar.

En el vídeo, Iñiguez apuntó a los dirigentes y trabajadores presentes por ser "irrespetuosos"; la respuesta a la acusación también fue contundente: lo tildaron de "mentiroso".

"Es característico de la Secretaría de Educación. Nadie te falta el respeto ¿En qué momento alguien te dijo que no podías entrar? ¿Quién te molestó? Le dijiste a la policía que te habían impedido entrar. Sos un mentiroso. Y para escuchar mentiras, no te voy a dejar hablar", le dijo Alejandra Ayek, la Secretaria de Educación del gremio.

En una entrevista con 0223, la dirigente también había acusado "malos tratos" del funcionario policial que se hizo presente en el lugar para labrar un acta sobre la situación que se vivió.

En las imágenes, se pueden observar distintas intervenciones del efectivo en cuestión, en las que insiste a los presentes con mantener la "tranquilidad" para evitar mayores disturbios.

"Necesito prolijidad para hacer el acta y tranquilidad. La tranquilidad sería que me dejen trabajar tranquilo y no me distorsionen mi trabajo", aseveró, después de escuchar distintas explicaciones de los trabajadores del tribunal.