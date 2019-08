El Ejecutivo dijo que sólo fue a buscar "documentación vieja" al Distrito "El Gaucho"

Después de los momentos de tensión en el predio municipal, el Secretario de Educación, Luis Distéfano, dio su versión de los hechos.

El Secretario de Educación, Luis Distéfano, lanzó críticas contra los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales por los disturbios que se gestaron en el mediodía de este martes en el Distrito Descentralizado "El Gaucho" y aclaró que sólo se buscaba retirar "documentación vieja" del Tribunal de Clasificación Docente que funciona en el mismo lugar.

"La verdad que cuesta entender la filosofía de cómo debe transitarse un camino de consenso y equipo cuando se da una situación como esta. Me extraña muchísimo semejante reacción", apuntó el funcionario, en una breve conferencia de prensa.

El dirigente lamentó que la Secretaria de Educación del gremio, Alejandra Ayek, se haya presentado en el predio ubicado sobre Juan B. Justo al 5600 con "15 personas más para evitar que nadie pudiera entrar".

Distéfano recordó que el Tribunal de Clasificación Docente está compuesto por representantes del Ejecutivo, del sindicato y de los docentes, los cuales se designan por elecciones, y que es el encargado de clasificar las "valoraciones de docentes" que después permiten contar con los litados para avanzar con los nombramientos pertinentes.

El funcionario cuestionó la "lentitud" del organismo a la hora de recibir documentación para que después el personal de carrera decida eventuales designaciones. "En las secundarias, los listados nos llegaron en abril, un mes después del inicio de clases. Y todavía hay algunos listados de concursos que no los tenemos", ejemplificó.

"Estamos notando que después de lanzar la propuesta de concurso abierto para que los docentes formen parte del sistema educativo, que depende de la definiciones del tribunal para que diga quiénes están habilitados y quiénes no, todavía no se ha realizado. Hay una evidente intención de que muchas de las acciones que les corresponden a esta gestión no se hagan", denunció.

En este marco, Distéfano insistió en que el pedido que se buscaba materializar era el retiro de las cajas que contienen "inscripciones viejas" para trasladarlas al depósito de la secretaría de Falucho y Santa Fe y luego llevar "la totalidad de los legajos para que se pueda acceder con la información en el momento y las cosas se hagan" con mayor celeridad.