Un viaje por el tiempo: 15 curiosas fotos antiguas de Mar del Plata en blanco y negro y a color

Playa Grande en la década del 30. Foto coloreada digitalmente. Gentileza: Fotos de Familia MdP. Diario La Capital.

Una colección de fotos antiguas de Mar del Plata asombran por las postales que regalaba la ciudad hace más 100 años y un poco más cerca en el tiempo. Algunas reflejan porqué era llamada la “Biarritz argentina", por sus similitudes con el balneario francés y es que muchas de las casonas y los paseos estaban inspirados en con un estilo europeo, que eran disfrutados solo por la elite porteña.

Como cualquier urbe, con los años, producto de su increíble crecimiento poblacional y económico, comenzó a cambiar y sus paisajes fueron mutando hasta convertirla en la actual capital del turismo de la Argentina. Recorré este breve viaje en el tiempo de "La Feliz".

Dos bañistas detrás de la Rambla Bristol, en 1926. Foto donada por la Flia. de Guido Pezzati para Fotos Viejas de Mar del Plata.

El Instituto e Iglesia Saturnino Unzué, construido en 1910, desde el cielo. Foto tomada por el padre de Bruno Gelber. Fotos de Familia MDP.

La icónica Playa Bristol y el Muelle de los Pescadores de Mar del Plata, en 1958, con un parque a metros del mar. Foto Revista Life.

Playa de los Ingleses (hoy Varese), con sus hoteles sobre la costa y con muy poca arena. En el fondo, el ex hotel Hurlingham.

La loma de Colón, en la década del 20´ y la Villa Ortiz Basualdo, hoy Museo Castagnino. Gentileza: Fotos Viejas MDP

El Torreón del Monje en 1912, visto desde la antigua Explanada Sur. Gentileza: Fotos de Familia MDP

Un trolebús frente al Casino Central en la décadas en 1964. A la derecha, una moto Vespa modelo 57´. Foto: Jorge Redondo en Fotos de Familia MDP.

La Peatonal San Martín, a poco tiempo de su inauguración, en diciembre de 1979. Gentileza: Fotos Viejas MDP

Comensales disfrutando de un almuerzo a metros de la Rambla. Año 1958. Foto: Revista Life

Playa Grande, retratada desde el Parque San Martín. Año 1958. Foto: Revista Life

Terminal de Ómnibus, en Alberti esq. Sarmiento. Foto de la década del 50. Gentileza: Ángel Somma. Fotos Viejas Mar del Plata.

La Banquina del Puerto, repleta de pescadores con sus cajones, luego de una larga jornada de trabajo. Postal de 1929, gentileza de Ángel Somma para Fotos Viejas Mar del Plata.

Entre Ríos y San Martín. Dormitorios del Bristol Hotel, que empezó a funcionar en 1888. Foto: Año 1941 - Hart Preston para la Revista Life.

Playa de los Ingleses, ex Saint James, hoy Varese y Paseo Jesús de Galíndez. Año 1941. Foto: Hart Preston para la revista Life