Infraestructura escolar: estudiantes reclamaron en el Concejo Deliberante

Representantes de colegios secundarios concurrieron a la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante. Cuestionaron el “desplante” de la presidenta Sofía Badie. La funcionaria por otra parte, aclaró que “nunca fue invitada”.

Desde la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) manifestaron su descontento por un supuesto “desplante” de la presidenta del Consejo Escolar Sofía Badie en la Comisión de Educación y Cultura del HCD, que este martes a la mañana debía reunirse para tratar temas vinculados a la problemática en infraestructura escolar.

En diálogo con 0223 Radio, Luisina Puntunet, presidenta de la FES explicó que un relevamiento realizado por los estudiantes antes de las vacaciones de invierno, daba cuenta que existían en General Pueyrredon unos 50 establecimientos con problemas edilicios y en tal sentido querían saber de parte de la funcionaria, “que escuela estaba terminada y cuál no”.

“La Piloto es una de las escuelas de mayores problemas de infraestructura, con unos cerca de mil estudiantes que por el frío deben entran desde junio a las 8.30. Ya perdieron muchísimas horas de clases que nadie les va a devolver. Además de la falta de bancos, sillas, puertas, paredes rotas, situación que viene desde hace mucho tiempo”, precisó la dirigente estudiantil.

Apuntando a la tarea del Consejo Escolar, Puntunet sostuvo que “desde el principio del ciclo lectivo quisimos hablar con Sofía Badie y luego de hacer una movilización, nos atendió pero no nos dio ninguna solución efectiva y quedamos en tener otra reunión a los 15 días. Pero desde ahí no tuvimos ninguna otra respuesta", dijo.

“Hoy (martes) en la Comisión (del HCD) no estaban sorprendidos porque Badie no fue y nos dijeron que ‘era normal´ ya que la habían citado en otras oportunidades con el mismo resultado. Nos hubiera gustado que vaya porque teníamos bastantes pedidos para hacerle, como por ejemplo un pedido de informe semanal y un relevamiento conciso de cuáles son las escuelas con problemas de infraestructura para saber cómo actuar. Hoy se aprobó en la Comisión Educación y la próxima semana se trata en la Comisión de Obras, aunque no sabemos qué día”, concluyó la representante de la FES.

Badie: “No recibí ninguna invitación”

Por su parte Sofía Badie, titular del Consejo Escolar, sostuvo que no participó de la reunión de Comisión de Educación del HCD “porque no se recibió convocatoria ni invitación”.

“Con respecto a la reunión con la Federación de Estudiantes Secundarios, ellos se presentaron en forma espontánea en junio: fueron recibidos, escuchados y se confeccionó un acta. De acuerdo a lo dialogado, se solicitó el mail de una estudiante con quien mantuvimos las conversaciones. Así se envía por mail un detalle completo con las intervenciones de cada institución educativa”, recordó a 0223 la representante del Consejo Escolar.

En relación a la falta de respuestas, Badie remarcó que “los estudiantes luego fueron convocados a nuevas reuniones las que por diferentes circunstancias no pudieron llevarse a cabo. La última convocatoria fue el día 18 de julio a las 14. Nadie asistió como tampoco hubo luego nuevas solicitudes de reuniones”, aclaró.

En relación a las obras en las calderas de la escuela “Piloto”, Badie dijo que “se está trabajando y ya se conectó un medidor y estamos en proceso para conectar el segundo con una obra importante a ejecutar, debido a que la conexión no estaba declarada. Hay 13 calderas que no se ajustan a norma. Para ello hubo que elaborar planos. Con eso estamos garantizando la seguridad en las instalaciones de gas”, cerró la funcionaria.