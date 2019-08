Se viene otro fin de semana del Festival de Teatro Independiente

En el evento que ofrece espectáculos a la gorra se podrán ver “Hambre de Piel”, de Mario Carneglia, y “El sueño de las aves”, de Gimena Torti.

La tercera edición del Festival de Teatro Independiente, organizado por la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica (Attra), puso primera y la respuesta del público fue contundente. Cientos de personas se acercaron a las distintas salas que conforman el circuito para disfrutar de las obras programadas hasta el sábado 14 de septiembre.

Durante este fin de semana, que es el segundo de los cuatro que dura el festival, la acción se renueva con una gran variedad de espectáculos que se ofrecen a la gorra, con entradas que se reparten en cada sala desde una hora antes de la función.

El viernes a las 20, “Actores extranjeros” abrirá la jornada de artes dramáticas en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755). La obra, escrita y dirigida por Guillermo Yanícola, es apta para todo público y cuenta con las actuaciones de Daniela Parrinello, Anabela Centeno, Cecilia Braghette, David Villoria y Roberto de Large.

Esa misma noche, desde las 21.30, “Hambre de Piel”, de Mario Carneglia, se presentará en La Maga (Jujuy 1771). La obra cuenta la irrupción de una profesora de comedia musical en un centro de contención para indigentes. Un texto intenso, crudo y lleno de preguntas acerca de los valores y las relaciones humanas. Participan sobre el escenario Daniela Rodríguez, Marcelo Rigl, Lorena Parisi, Claudia Paris, Nicolás Maggi, Romina Pereyro y Mali Ardiles.

Para terminar esa jornada, a las 22.40, saldrá a escena “Por simpatía”, en la sala de El Telón (España 1839). Bajo la dirección de Víctor Hugo Iturralde, la obra cuenta la historia de un encuentro entre dos amigos luego de una función de teatro. Uno será el espejo del otro y, a partir de allí, la desolación dará paso a nuevas posibilidades. Está dirigida por Víctor Hugo Iturralde y protagonizada por María Fernanda Traversa y Andrés Nappi.

EL SUEÑO DE LAS AVES

Bajo la dirección de Gimena Torti y la dramaturgia de Clara Andrade, “El sueño de las aves” se presentará el sábado 31 a las 20.30 en el espacio teatral Cuatro Elementos (Alberti 2746). Florencia Álvarez, Agustina Anzoátegui, Milena Bracciale, Virginia López, Paola Romano y Gimena Torti son las actrices en escena y Mariela Albisetti, quien pondrá la voz en vivo.

“El título de la obra surgió casi a mitad del proceso y refiere a una investigación científica sobre el canto de los pájaros”, cuenta su directora Gimena Torti, que agrega: “El 40% de las aves no aprenden a cantar si no lo hacen a partir del aprendizaje de un tutor de la misma especie. Ni bien rompen el cascarón, ajustan sus sentidos y prestan atención para elegir a su futuro maestro. Estas obedientes avecitas cantan siempre la misma canción, las mismas sílabas y notas, una y otra vez, toda la vida. Sin embargo, existen algunas aves que no se ajustan estrictamente a esta monotonía. De día cumplen su rutina, pero de noche se liberan y practican locuras al conjugar sílabas raras. Sueñan en silencio, para adentro, e improvisan cantos imposibles”.

Antes de “El sueño de las Aves”, más precisamente a las 17, “La reina del Mar”-del prestigioso Diego García Lorente- se presentará en la sala Arturo Jauretche de La Bancaria (San Luis 2069). En la misma sala, pero a las 19, Silvana Tempone presentará “Cárcel ¿Culpable o inocente?”, un unipersonal encarnado por Marcos Lastra. Y en ese horario, pero en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), saldrá a escena “El cruce de las pampas”, de Adrián Manes

A las 22, para cerrar el sábado de teatro independiente, “Bis” se presentará en El Club del Teatro (Rivadavia 3422).

DOMINGO DE TEATRO

El domingo 1° de septiembre, el 3° Festival de Teatro Independiente ofrece tres actividades de lujo. Por un lado, a partir de las 18, el “Festival Salvatti”, del maestro Guillermo Yanícola, se presenta en El Séptimo Fuego (Bolívar 3675). La propuesta es un homenaje al olvidado Tulio Salvatti, un dramaturgo que supo ser una gran influencia para los teatristas de la ciudad en la década del 80. Por primera vez en Argentina, se podrán disfrutar dos de sus textos para el teatro: “El ayudante de Dios” y “Felinos o el Nine”.

Desde las 20.30, en Liberart (Moreno 2742), se realizará una nueva función de“El veneno del teatro”, de Gonzalo Pedalino. El libro, que explora el sadismo de las relaciones de poder, cuenta con las interpretaciones de Eduardo Liuzzi y Juan Falcone.

Para finalizar la jornada, y el segundo fin de semana del Festival, “Otro día en el paraíso” se presentará a las 22 en El Telón (España 1839). Vanina Alonso y Ariel Alonso personifican a ocho personajes a los que peor día de sus vidas se les presentará con un singular y descabellado humor. La obra cuenta con la dirección de Mauro Martínez.