Con los hermanos Gil eliminados, Mar del Plata suma una nueva medalla de la mano de Ornella Pellizzari

En la misma sintonía que Leandro Usuna, la marplatense Ornella Pellizzari se aseguró una nueva medalla para el equipo argentino de surf en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tras la eliminación de Surfiel y María Gil en longboard. La actual campeona del circuito nacional superó a la mexicana Shelby Detmers y este domingo se colgará al menos la presea de bronce en el complejo deportivo de Punta Rocas.

Tras la epopeya que consiguó Usuna ante su compatriota Santiago Muñiz, la deportista de 32 años se impuso con apenas 4.33 puntos contra los 0.43 de la mexicana pese a sufrir una penalización por interponerse en una ola cuando Detmers tenía la prioridad. De todas formas, el descuento de los jueces no fue suficiente para eliminarla y así, Pellizzari se convirtió en la segunda medallista del surf, en tabla corta.

En diálogo con 0223, Pellizzari expresó toda su emoción por conseguir uno de los objetivos que se había fijado previo al inicio de la competencia para la que se preparó más de dos meses junto al resto de sus compañeros en las mismas playas de Punta Rocas. "Era toda la presión del evento entero en este heat. Creo que recién el próximo voy a poder disfrutarlo, surfear sin presiones. Más que la clasificación olímpica, yo quería una medalla. Después de tanto esfuerzo, quería llevar algo a casa y sumar una medalla para el país. Eso ya me pone muy contenta", sostuvo al finalizar su batería.

De esta forma, ahora Mar del Plata tendrá dos representantes en las instancias finales de la competencia, con la posibilidad latente de colgarse la medalla de oro y asegurar el pase a los próximos Juegos Olímpicos. "Que Lele haya avanzado también me pone contenta. Él es como mi hermano, lo conozco desde que empecé a surfear. Estoy feliz de estar entre las tres primeras. Ahora me puedo ir de vacaciones, me saqué un pasaje a México. Lo único que quiero es correr olas grandes y sacarme esta camiseta por un rato para disfrutar del mar", expresó envuelta en la bandera argentina.

Las olas de Punta Rocas representan un sitio especial para la campeona del circuito nacional. En el mismo lugar, en 2017 se subió a lo más alto del podio de los Juegos Panamericanos de Surf que organiza la Asociación Internacional de Surf (ISA). Una ola gratificante, pero a la vez exigente. "Hay que estar preparado físicamente para en 20 minutos agarrar tres o cuatro olas. Punta Rocas te exige mucha remada, hay que seleccionar bien. Por suerte todo salió como planeé, menos la interferencia, y pude pasar que era el plan principal. Los chicos (Usuna y Muñiz) perdieron 13 minutos, no habían agarrado ninguna ola. Entonces sabía que tenía que estar activa", analizó.

Ahora, Pellizzari chocará con la ecuatoriana Dominic Barona para buscar el pase a la final y así poder disputar la medalla de oro. Este domingo, desde las 13:08 horas, irá por la hazaña.

Los hermanos Gil, eliminados

En longboard, Surfil Gil cayó contra el uruguayo Julián Schweizwer por apenas veintisiete centésimas, al sumar 14.73 contra los 15 puntos que redondeó el charrúa, con quien ya había caído en la segunda ronda del cuadro principal. Por su parte, su hermana María no pudo contra la peruana María Reyes y sumó 7.26 unidades ante los 10.26 de la anfitriona. Así, ambos se despidieron de la competencia.

"Si bien todos veníamos a buscar una medalla, prefiero quedarme con la experiencia de haber vivido todo esto con mis amigos y mis compañeros de equipo. Punta Rocas es una ola muy difícil, te da una base muy buena para desarrollarlo en otros lugares. Esta experiencia fue única y poder hacerlo con mi hermana fue muy gratificante", analizó Surfiel.

"Me tocó con la peruana, ella es top cinco mundial, una surfista de alto prestigio. Solo me faltó una ola, estuve cerca. Yo me voy triunfante, esta experiencia fue alucinante. Estoy contenta con mi resultado y por el equipo. Estar en unos Juegos Panamericanos y en la Villa Panamericana, con deportistas de diferentes países y de todas las disciplinas, es espectacular. No me lo voy a olvidar", resumió Tete.