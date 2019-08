Usuna le ganó el duelo de argentinos a Muñiz y garantizó la primera medalla para el surf

De la mano de Leandro Usuna, Mar del Plata se aseguró su primera medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El Grinch se quedó con el heat final del cuadro del repechaje ante su compatriota Santiago Muñiz en las playas de Punta Rocas. De esta manera, con chances concretas de subirse a lo más alto del podio, el bicampeón mundial al menos se aseguró la presea de bronce.

En un atractivo duelo de argentinos, ambos bicampeones del mundo, Lele Usuna se quedó con el cruce que le aseguró la primera medalla al surf argentino. En una reñida batería, el Grinch alcanzó a sumar 10.50 puntos contra los 4.73 finales de Muñiz, lo que representa la primera conquista para un deportista marplatense en los Juegos Panamericanos.

Durante los primeros 15 minutos, ninguno de los dos competidores había conseguido correr alguna ola para sumar puntos. El desconcierto abordaba a todo el público presente. Sin embargo, todo era parte de la estrategia. Tras sonar la chicharra que anunciaba el final de la batería, Usuna estalló con un grito de "vamos" y levantó el puño de su mano derecha.

Del otro lado, el desconsuelo invadió a Muñiz. La chance de sumar una medalla panamericana y conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se habían desvanecido. Sin tomar contacto con la prensa, el joven de 26 años se retiró llorando desconsoladamente hasta que se fundió en un abrazo con Fernando Aguerre, el marplatense que dirige la Asociación Internaccional de Surf (ISA).

"Esto es un deporte individual, lamentablemente. Cuando nos toca juntos, el otro es un enemigo, en buenas letras. Santiago me ayudó mucho a mi, es un gran surfista, me exigió con mi nivel de surfing. En 2011 él salió campeón mundial y yo me quedé con las ganas. Hoy ambos tenemos dos títulos mundiales, parece una batalla", sostuvo Usuna, en diálogo con 0223.

No era un cruce cualquiera. Ambos marplatenses arribaron a Lima con un objetivo concreto: ganar la medalla de oro para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos. La previa era especial, los dos argentinos se enfrentaban por el mismo sueño. "Lo tomamos como cualquier otro día. Nos saludamos, hoy desayuné con él mirándonos las caras. Seguimos nuestra rutina, somos amigos", expresó.

Sin embargo, dentro del agua no se dirigieron la palabra. "En esos 20 minutos ni nos hablamos. Ahora le voy a dar un gran abrazo porque es un amigo, un gran atleta, lo aprecio mucho. El mar está increíble, lo que no ayudó fue la técnica que usamos. Hubo miles de olas que no agarramos para tratar de ganar la prioridad. Cuando hay tan poco tiempo, el que pega primero pega dos veces, los dos queríamos ser ese. Al final, ninguno tiró una piña hasta los últimos cuatro minutos. Fue todo muy estratégico", indicó Usuna.

Una vez más, Lele ratificó la conexión especial que tiene con Punta Rocas, donde consiguió su primer título mundial de la ISA en 2014. "Amo estas olas. Junto con las tablas y mi novia son mis tres amores", ironizó con una carcajada. Este domingo, Usuna tendrá uno de los desafíos más grandes de su carrera. Con la medalla de bronce ya asegurada, la posibilidad de subirse a lo más alto del podio permanece latente. "Estoy encontrando mi surfing. Casi siempre voy de menos a más. Ahora quiero ir por la de oro", concluyó el flamante medallista.