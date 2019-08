Se conoció el ranking de las mejores universidades del mundo: qué puesto ocupa la Unmdp

Este lunes, se dieron a conocer los resultados de la octava edición del “Center for World University Rankings” (Cwur) y la Universidad Nacional de Mar del Plata figura en el puesto 1.342, detrás de otras cuatro casas de altos estudios del país.

A la cabeza a nivel nacional se encuentra la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se mantuvo como la tercera de Latinoamérica, pero cayó del puesto 293 al 344.

Las otras dos argentinas dentro del top 1000, son la Universidad de La Plata y la de Córdoba. La Unlp pasó de la posición 545 a la 596, mientras que la UNC descendió del puesto 762 al 854.

El presidente de Cwur, Nadim Mahassen, señaló a Infobae: "El rendimiento en investigación de las tres universidades fue similar al del año pasado, pero eso no fue suficiente para sostener sus posiciones en el ranking. Hoy las universidades argentinas no tienen que competir solo contra otras instituciones latinoamericanas. La competencia es global y no hay lugar para el conformismo a ese nivel".

Mahassen, relaciono la caída de las principales universidades argentina a su actual presupuesto. "Es un momento preocupante para las instituciones en Argentina en medio de una dura competencia global. El financiamiento para la educación superior es crucial si el gobierno aspira a que sus universidades compitan en el escenario mundial. Sin fuerte inversión sostenida, sus universidades enfrentan la posibilidad de caer aún más en el futuro", detalló.

A nivel global, Harvard se quedó por octavo año consecutivo con el primer lugar. Detrás, la siguen Stanford y Cambridge. Sin embargo, tanto Estados Unidos como el Reino Unido vienen decayendo en los últimos cinco años atrás. Perdieron 5 y 3 por ciento de instituciones dentro del top 1000 respectivamente. La que avanza a paso acelerado es China que, en ese mismo período, creció un 37%. Pasó de tener 83 universidades dentro de las mil mejores a ostentar 114.