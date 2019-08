Vacaciones de invierno: para los gastronómicos “fue una bocanada de aire en medio de la crisis”

Para los gastronómicos, la actividad durante las vacaciones de invierno en Mar del Plata fue “buena” en un contexto de crisis pero “no un éxito”.

Ese fue el panorama planteado por Dario Ocampo, secretario de Finanzas de Uthgra, que en diálogo con 0223, valoró el incremento de la actividad, sobretodo luego de varios meses de franca caída.

“La primera semana hubo mucho parate y casi no había movimiento pero la segunda repuntó: lo empezamos a notar por la convocatoria de eventuales. Así como los números aproximados de la Asociación Hotelera que fueron del 75% de ocupación, similares al del 2018. Pero compararlo al año pasado no es decir que fue bueno. Es una bocanada de aire en un contexto de crisis pero no da para decir que fue un éxito”, expresó el dirigente gastronómico.

En ese análisis, consideró que las cervecerías y en segundo lugar los restaurantes, fueron “los que mejor les fue”, principalmente en el caso del primero, por ser la cerveza artesanal “la vedette del momento”.

Consultado acerca si el nivel de actividad puede compararse a 5 o 6 años atrás, Ocampo señaló que “antes la contratación de personal eventual que teníamos era de entre el 25 y 30% en promedio. Y ahora está entre el 10 y el 15%. Las vacaciones de invierno eran buenas. Las diferencias son notables”, cerró el sindicalista.