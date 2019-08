Usurpaciones sin control: atacan la casa de la presidenta de una sociedad de fomento

La problemática de la inseguridad y las usurpaciones de terrenos y viviendas en los barrios del sur de Mar del Plata no es nueva, atraviesa varios años del pasado con un recorrido sin soluciones concretas a la vista.

Quizá por eso, al dialogar con 0223, María Inés Benítez, presidenta de la sociedad de fomento del barrio Playa Serena, hizo foco en primera instancia en entender que el asunto ya debería tener medidas encaminadas de resolución por parte de las autoridades: “La realidad es que esta cuestión de las usurpaciones se viene haciendo pública desde hace mucho tiempo, algunas de las cuales están protagonizadas por familias que además delinquen en nuestro barrio. Este es un tema que ya está claramente plasmado”, expresó la vecinalista, notoriamente indignada.

“Venimos teniendo algunos inconvenientes puntuales con familias conflictivas de Playa Serena. Y en esta oportunidad me tocó padecer a mí un amedrentamiento en mi casa, el día sábado, con una familia sobre la que los vecinos vienen solicitando ver que sé puede hacer al respecto, porque transitan en horas de la madrugada con elementos de procedencia ilegal y han usurpado ahora dos terrenos más, además de una vivienda”, explicó Benítez, vocera de una interminable lista de problemas barriales en los últimos años.

Con un grado de preocupación enorme, la dirigente se sinceró: “Ya no sabemos cuál son las medidas a tomar al respecto. El fin de semana, los vecinos expresaron su preocupación, no saben si salir de testigos o no. Si esto le pasa a la señora Benítez, ¿qué nos puede pasar a nosotros?, se preguntan”, contó la mujer.

El atentado contra la vivienda de la fomentista ocurrió el sábado pasado, cuando Benítez se hallaba fuera de su casa realizando una actividad en otra zona del barrio. “Me enteré por el grupo de WhastApp vecinal que se solicitaban móviles policiales para ir a mi vivienda, porque había un grupo de personas que estaban rompiendo vidrios sobre mi hogar. Cuando llegué me encontré con mucha policía, pude desasnarme y supe que esta familia había arrojado elementos contra mi vivienda”, detalló.

“La policía actuó muy bien y suele estar presente, pero acá se necesita un trabajo más profundo e integral, no solo de fuerza policial”, razonó Benítez para concluir.