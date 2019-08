Fernanda Raverta: "La gente está desilusionada con este presente"

Fernanda Raverta asegura que es tiempo de "dejar de lado la desilusión y la desesperanza" para darle paso a un gobierno que comience a darles respuestas a los marplatenses. Y está convencida de que ella, acompañada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la Nación y Axel Kicillog y Verónica Magario en la provincia, puede ser protagonista de ese tiempo.

La diputada nacional pasó por los estudios de 0223 Radio y abordó aspectos centrales de su propuesta electoral para convertirse en la primera mujer en llegar al cargo. En ese sentido, planteó que "hay una necesidad de planificar el desarrollo de la ciudad en cada demanda diaria" y remarcó que "no hay vecino que no te diga que la ciudad está abandonada en relación al mantenimiento de las calles, luminarias, seguridad, salas de salud o infraestructura escolar".

"Por otro lado, hay una preocupación generalizada sobre la falta de trabajo, hay una gran mayoría que siente que este modelo económico lo puso al borde del abismo", agregó.

Entre los temas mas delicados de la gestión local, Raverta afirmó que "hay que devolverle la bonificación a los docentes porque es un derecho adquirido" y remarcó que más allá de que otros candidatos busquen despegarse de la gestión de Carlos Arroyo "los vecinos saben que a Mar del Plata la gobernó Cambiemos".

Si soy elegida intendenta el 10 de diciembre, el 11 voy a comenzar arreglando las escuelas. Porque necesitamos escuelas en condiciones. Hacerlo en marzo es tarde. #HayOtroCamino #EsperanzaEnMovimiento pic.twitter.com/CArce1aRat — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 6, 2019

Urgencias

Raverta dijo que las urgencias que plantean los vecinos están vinculadas con las calles, la salud y escuelas pero consideró que "el gran retroceso es la falta de trabajo y las mas de 100.000 personas que asisten a comedores en la ciudad que son familias que no comen en sus casas".

En esta línea, la legisladora nacional señaló que "los comerciantes también pierden, porque si la gente no tiene plata no consume y si no consume no ingresa dinero y no puede pagar alquiler y servicios". "También están los jubilados que sacan créditos en Anses para pagar la luz y el gas cuando antes lo hacían para viajar a las cataratas", enfatizó.

A su vez, la candidata del Frente de Todos hizo mención a la desconfianza de los ciudadanos en la política y argumentó que "la gente esta desilusionada con este presente y con el deterioro de la palabra producto de las promesas incumplidas del gobierno nacional". No obstante, agregó que "no solo sucede con la política sino que es transversal a otras instituciones como la justicia, los medios de comunicación y los empresarios".

Por eso, Raverta pidió "volver a pensar cómo dejamos de lado la desilusión y desconfianza para poner la esperanza en movimiento y evitar las disputas que ponen la responsabilidad de los males en el otro, no es comerciante contra feriantes, en una ciudad como la nuestra tiene que tener lugar para todos".

Todos opositores

El distanciamiento de Carlos Arroyo de Cambiemos y las criticas a la gobernadora María Eugenia Vidal hizo que tanto los candidatos de Juntos por el Cambio, Vilma Baragiola y Guillermo Montenegro se diferencian de la gestión local y la cuestionen como si nunca hubiera formado parte.

Para Raverta "es una trampita" que le sirve "porque en lugares como Mar del Plata, que es enorme pero con sentido común de pueblo chico, es fácil personalizar". "Igual no me engancho demasiado porque me interesan métodos para salir del conflicto", aclaró.

Asimismo, criticó "la solución mágica" como propuesta de campaña" porque "nos ha hecho mucho daño, de verdad". "Mas allá de la trampita del oficialismo, los vecinos saben que Cambiemos gobernó la ciudad", fustigó.

Cuando la esperanza se pone en movimiento lo ves... Hay ganas de algo nuevo y lo nuevo empieza este domingo. ¡Te pido me acompañes con tu voto! ☀️🇦🇷#EsperanzaEnMovimiento #FuturoConTodos pic.twitter.com/Ih5ifTmjAe — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 6, 2019

Pobreza

La postulante del peronismo para el Partido de General Pueyrredon es Licenciada en Trabajo Social y explicó cómo hacer frente a la compleja situación social: "Tenemos que asistir la urgencia mediante la compra de comida pero si nos quedamos solo en esto estamos en problemas porque se reproduce la miseria y el municipio compra comida en lugar de arreglar las calles". "Para eso hay que apostar a un modelo económico que genere trabajo así el municipio se ocupa de la infraestructura urbana", añadió.

Raverta reivindicó los 12 años de gobierno kirchnerista y describió que "era un modelo que bajaba la desocupación, es decir, incorporaba a hombres y mujeres al mercado formal. Eso permite que el municipio no tenga que comprar comida".

En esa línea, reiteró que "esa asistencia directa debe ir acompañada necesariamente de la planificación de la ciudad que queremos. Cuando en 2003 salíamos del infierno se estaba pensando de que forma se iban mandar dos satélites al espacio".

Gestión inteligente

Ante la pregunta sobre el motivo por el cual todos los años electorales se debate los mismos temas, Fernanda Raverta manifestó recordó que "el Indec mide desempleo en Mar del Plata desde 1995 y desde año estamos arriba, aún cuando Argentina generaba millones de puestos de trabajo".

En relación a la situación del puerto, la dirigente recalcó que "es el principal puerto pesquero de la Argentina pero no procesamos lo que pescamos y no damos trabajo en tierra, tiene capacidad instalada en la industria naval para mantener el 50 por ciento de los buques de todo el país, sin embargo, los barcos salen al mar y se hunden por falta de mantenimiento".

Vamos a cuidar el trabajo, defender los salarios e impulsar el consumo. Hagamos un #FuturoConTodos #EsperanzaEnMovimiento pic.twitter.com/n3uV8whi38 — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 6, 2019

"Para que se invierta la lógica hay que pensar el sector no solo de la lógica local sino construir una inteligencia común con el sector privado desde una lógica de gestión inteligente en donde la provincia sea un socio de Mar del Plata junto al sector privado", continuó.

Asimismo, aclaró que ·"no podes llevarte mal con los que necesitas, esta es la manera que tengo de pensar la gestión, responsabilidades y funciones que tenemos que tener para construir una ciudad diferente. "Todos tenemos que poner poco para mejorar la ciudad", insistió.

En otro orden de cosas, destacó que el rol de las Cooperativas y anticipó que "la economía popular debe tener un lugar en la gestión y en planificación del desarrollo de la ciudad". "El 11 de diciembre voy a ir con una cooperativa a arreglar una escuela, si todos sabemos el problema profundo de infraestructura, tenemos el capital humano y el diagnostico", anunció.

"Hay que discutir el pliego de transporte"

Uno de los reclamos más recurrentes de los vecinos de la ciudad pasa por el servicio de transporte de pasajeros. Sobre ese punto, Fernanda Raverta planteó que "hay que discutir el pliego, siendo opositores planteamos que queríamos discutir el pliego, si somos gobierno lo vamos a hacer".

En ese sentido, la diputada bonaerense instó al resto de los candidatos a demostrar lo que votaron en el Concejo Deliberante y detalló que "discutir el pliego es abordar las frecuencias, el higiene, cuando hicimos una encuesta sobre el transporte la gente puso que lo que mas preocupaba es eso, no parece ser tan difícil resolverlo".

Ademas, prosiguió, "están los recorridos, hay gente que se toma el colectivo para ir al Hospital Regional y tiene que pasar por el centro, cuando podrías cruzar la ciudad e ir directamente". "La autoridad se construye, es probable que en esas discusiones el sector privado quiera retener ganancias y ahí es donde le estado tiene que decirle que va a ganar pero menos porque necesitamos un mejor servicio y construir un vínculo de corresponsabilidad con el sector privado porque al empresario le tiene que ir bien", señaló.

"No creo que haya que construir un Hopsital Municipal"

En cuanto a la política de salud, reconoció que "no creo que haya que construir un Hospital Municipal" y aseguró que "la salud el estado de bienestar social, físico, espiritual y psicológico y la población sana se atiende en los centros de salud, por lo tanto, hay que jerarquizarlos".

Después, planteó que "hay que reforzar el segundo y tercer nivel de atención, lo que yo discuto es porqué tenemos que pensar un Hospital Municipal cuando podemos pensar en uno nacional y pensar el Regional como uno de segundo nivel".

Sentido, contó la experiencia de los Samic que son hospitales nacionales que atienden a una población estimada de un millón de personas,. "¿Saben cuántas personas se atienden en Zona Sanitaria VIII? Un millón de personas", enfatizó.

"Tenemos que pensar la seguridad integralmente"

Por último, Fernanda Raverta habló de la política de seguridad y confirmó que retomará el proyecto de Policía Local al que calificó como "un instrumento importante y un rol diferente a la de la policía bonaerense y las fuerzas federales".

Por otra parte, la diputada consideró que "el intendente es el que debe planificar el desarrollo de la política de seguridad y, necesariamente la bonaerense estará donde tiene que estar si la policía local cumple su función de proximidad y prevención". "Están creciendo los indicadores, hemos triplicados los casos de hurto y robos", añadió.

A su vez, sostuvo que "la política de seguridad la tiene que garantizar la intendencia y articular inteligentemente y de forma integral con el resto de las fuerzas desde una mirada integral y con la utilización de las tecnologías que están disponibles". "Hay que recuperar la confianza del vecino con la policía", culminó.