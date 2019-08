Cristian Cimminelli, el actor marplatense que fue viralizado por Cristina Kirchner

“Ministerio de la Sinceridad - Prescindencia de la Nación” Alguien en la red me envía este video, quiero compartirlo y felicitar a su autor, porque sinceramente ponerle humor a esta realidad no es fácil y exige mucho talento.

A post shared by Cristina Fernández de Kirchner (@cristinafkirchner) on Aug 4, 2019 at 1:35pm PDT