José Luis López: “Tenemos que estimular a los jóvenes y reconocer a los adultos mayores”

El precandidato a intendente por el Frente Republicano Federal, José Luis López, recorrió el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, en donde destacó que “el deporte es sano, cultura y tiene reglas. Si un joven pasa dos horas en un club, son dos horas menos en la calle y de esa forma se combate el flagelo de la droga, estimulando y acompañando a nuestra juventud”.

Además, señaló que “siempre estuve comprometido estimulando a la juventud, especialmente a los que practican deporte”. Al mismo tiempo, enfatizó en que “hay que reconocer también a nuestros adultos mayores”.

"Mirarlos como escuchaban atentos los pormenores de algunos detalles deportivos, me lleno de orgullo y no estoy equivocado cuando lucho por el Museo de la Historia del Deporte Marplatense", resalto López.

Por otra parte, el líder del Frente Republicano Federal, remarcó que “Mar del Plata tiene presente y futuro. No vamos a prometer lo que no podemos cumplir, pero si vamos a cumplir lo que otros prometieron. Somos un equipo que no viene de la política, con una estructura que cuenta con profesionales idóneos para cristalizar las prioridades que tenemos hoy los marplatenses en el Partido de General Pueyrredón”.