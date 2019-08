Jajarabilla cayó en octavos de final y ahora buscará la plaza olímpica con el equipo mixto

El marplatense Damián Jajarabilla cayó por 7-3 ante el estadounidense Jack Williams en los octavos de final de la competencia de tiro con arco recurvo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y quedó eliminado del torneo. De todas formas, al joven de 20 años le resta competir en en el equipo mixto por lo que sus esperanzas de volver con una medalla no se desvanecieron.

Sobre la cancha de rugby de Villa María del Trinufo, el campo elegido para darle lugar al tiro con arco, Jajarabilla abrió la jornada del viernes con una victoria ante el brasileño Marcelo Da Silva Costa por 6-4. El marplatense inició la eliminatoria con una clara ventaja 4-0 sobre su oponente, sin embargo Da Silva se recuperó en las últimas tiradas y logró igualar la serie.

Finalmente, Jajarabilla se quedó con la definición por 28-26 para cerrar el cruce 6-4 a su favor. "Me sentí muy cómodo para lo que venía tirando. En la primera tirada cuando iba 4-0 arriba me desconcentré un poco y eso hizo que me iguale, pero por suerte al final lo pude pasar", expresó el marplatense en diálogo con 0223.

Ya en octavos de final, Williams apareció en escena. Si bien se quedó con la primera tirada 28-26, el estadounidense tomó el dominio de la eliminatoria para derrotar 7-3 a Jajarabilla. Así, el marplatense quedó eliminado del cuadro individual y ahora deberá buscar la plaza olímpica para Tokio 2020 con el equipo mixto de recurvo. "Se levantó un poco de viento y eso afectó las condiciones. Él las supo aprovechar mejor que yo y terminó ganando", admitió Jajarabilla.

Villa María del Triunfo, la sede del tiro con arco

Pese a ser su segundo día competencia en los Juegos Panamericanos, el joven de 20 años no pudo dejar atrás los nervios y emociones de la ronda clasificatoria. "Estaba más nervioso porque hay mucha más presión en un uno contra uno, es a todo o nada, pero igual lo pude disfrutar. Me hubiese gustado avanzar una ronda más. Quería pasar por lo menos las dos primeras, lamentablemente no se pudo", indicó el marplatense.

De esta manera, ahora al medallista de bronce de los Juegos Odesur Cochabamba 2018 competirá en el equipo mixto con su compañera Florencia Leithold Juárez el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana con el objetivo de subirse a lo más alto del podio y así adjudicarse la única plaza disponible para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.