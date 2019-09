Productores rurales no descartan ir a la Justicia por el subsidio de Nación

Ricardo Velimirovich, titular de la Asociación Frutihortícola de Productores mostró su malestar por el retraso y la forma en que se utilizó el dinero proveniente de Nación. Afirman que fue recibido en octubre y estuvo en un plazo fijo.

Hay gran malestar de los productores frutihortícolas con el intendente Carlos Arroyo por el subsidio de Nación que había sido adquirido tras ser afectados durante un temporal que provocó grandes pérdidas económicas en el año 2016. Denuncian que en el uso de los fondos hay numerosas irregularidades en el convenio y no descartan recurrir a la Justicia, “ya que todo está escrito”.

Esta mañana el jefe comunal junto al secretario de Hacienda Hernán Mourelle y de Producción, Massimo Macchiavello, presentó nuevas maquinarias agrícolas destinadas a impulsar huertas comunitarias, con unos 4 millones de pesos del fondo de Nación -de 8 millones- otorgado por la emergencia

Consultado por 0223 Radio, Ricardo Velimirovich presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredon dijo estar “preocupado” debido a que en un futuro, en caso de necesitarlo, no puedan lograr conseguir esos importantes fondos por la falta de claridad en la distribución de este dinero, “que por primera vez fue recibido” en el distrito para unos 160 productores afectados.

“El convenio dice que debía ser entregado a las personas que están con certificado de emergencia, por el temporal del año 2016-2017. No comprendo incluso no haber sido invitado, siendo que en nuestra sede se firmó el convenio. Siempre es bueno que Mar del Plata reciba un subsidio nacional y que sea aportado para el sector productivo. Pero si no va estar a disposición de todos los productores, el uso para el que se firmó el convenio no era para lo que estaba destinado. Me sorprende que se incumpla este subsidio”, expresó Velimirovich.

En ese análisis, el productor aseguró que según el convenio “debía haber más máquinas” además de sorprenderle el retraso en la entrega "ya que los fondos fueron depositados en octubre del 2018".

“Ese subsidio sino era entregado el mes que viene, iba a tener que ser devuelto porque el subsidio implica usarlo en un año. Nos dijeron que estaban en un plazo fijo: con los intereses pudieron haber comprado la otra maquinaria que faltaba. Tampoco sabemos dónde está el dinero de los intereses”, cuestionó durante la entrevista radial.

Y agregó: “Si hubieran entregado el dinero en tiempo y forma, en octubre, las personas destinatarias lo cobraban antes de la devaluación. Ellos teniendo en su mano el certificado provincial de emergencia, recibían el dinero. No entendemos la demora”, cerró Velimirovich.